Marlena Załoga w Miss Polski 2026. Kim jest finalistka prowadząca popularny kanał w sieci?

Rolniczka, która podbiła polskiego YouTube'a

Z pewnością słyszeliście o kobietach, które z sukcesem budują swoje biznesy, ale czy wiedzieliście, że można z równą pasją prowadzić wielkoobszarowe gospodarstwo i tworzyć zasięgowe kanały w sieci? Pochodząca z Kotlic w powiecie zamojskim Marlena Załoga od ponad ośmiu lat, wspólnie z siostrą, zarządza jednym z najpopularniejszych kanałów rolniczych w Polsce. Ich internetowa działalność, śledzona przez dziesiątki tysięcy widzów, zaowocowała głośnymi współpracami z czołowymi ogólnopolskimi i światowymi markami z branży.

Dla 27-latki wieś to jednak nie tylko chwytliwy temat na krótki filmik, ale przede wszystkim świadomy styl życia i codzienna, niezwykle wymagająca praca. Od najmłodszych lat pomagała rodzicom na roli, co wykształciło w niej wyjątkową cierpliwość oraz odpowiedzialność. Świadomość tego, ile potu i wysiłku kryje się za każdą zarobioną w rolnictwie złotówką, ukształtowała jej niezłomny charakter i dała wytrwałość, która dziś napędza ją w dążeniu do wyznaczonych celów.

Nowoczesna polska wieś bez przestarzałych stereotypów

Reprezentantka województwa lubelskiego od dawna przełamuje utarte schematy na temat kobiet. W 2023 roku zdobyła drugie miejsce w ogólnopolskim plebiscycie „Kobieca Twarz Roku”. Swoim udziałem w prestiżowym konkursie piękności chce dobitnie pokazać, że kobiety mieszkające na wsi powinny być postrzegane przez pryzmat ambicji, zawodowych sukcesów i pełnej samodzielności. Marlena swobodnie operuje nowoczesnym sprzętem rolniczym, udowadniając, że praca w polu to domena ludzi wszechstronnych i postępowych.

Poza ciężką pracą fizyczną i budowaniem marki przed obiektywem kamery, finalistka ma również bardzo spokojną i analityczną stronę. Fascynuje ją szeroko pojęta architektura krajobrazu, a także bezpośredni kontakt z roślinami, który pozwala jej się wyciszyć po intensywnym dniu. Jak sama trafnie to podsumowuje: - Rolniczka, ale też kobieta: silna, pracowita i niezależna, a jednocześnie wrażliwa i wierna swoim wartościom.

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Wielowymiarowość, która inspiruje do działania

Wyobraźcie sobie ambitną dziewczynę, która o poranku dogląda setek hektarów upraw zbóż, po południu spędza czas na planie nagraniowym, a wieczorem z gracją przygotowuje się do występu na jednej z największych scen w kraju. Marlena jest żywym dowodem na to, że bariery geograficzne przestają mieć znaczenie, gdy idzie za nimi autentyczna pasja. Jej start w tegorocznym Festiwalu Piękna to czytelny i budujący sygnał dla innych młodych kobiet – z każdej pasji można uczynić swój największy życiowy atut.

Finałowe emocje na horyzoncie: Kiedy nowa Miss Polski 2026 założy koronę?

Czy unikalna energia i bezkompromisowy charakter Marleny Załogi zapewnią jej upragnione zwycięstwo? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku. To właśnie wtedy, w malowniczym Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, odbędzie się wielki finał 37. edycji konkursu Miss Polski. To emocjonujące wydarzenie, będące zwieńczeniem Festiwalu Piękna 2026, będzie transmitowane na żywo na antenie Telewizji Polsat punktualnie od godziny 19:55.

Na widowiskowej scenie zaprezentują się 24 zjawiskowe finalistki, które powalczą nie tylko o prestiżowy tytuł, ale również o nagrodę główną o wartości 100 000 złotych. Galę wyreżyseruje Joanna Majorkiewicz, a o perfekcyjne show zadba choreografka Anna Bubnowska. Oliwia Mikulska, ustępująca Miss Polski 2025, uroczyście przekaże koronę swojej następczyni. W gronie sędziowskim zasiądą m.in. Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026. Gospodyniami tego wyjątkowego wieczoru będą Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska, a o muzyczną oprawę zadbają znakomici goście: Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz chór Sound'n'Grace.