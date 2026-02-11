Margaret w obcisłym kombinezonie rozgrzała Gdynię. Tak wyglądała na koncercie z okazji 100-lecia miasta

Skwer Kościuszki stanowił ostatnio serce obchodów 100-lecia nadaniu Gdyni praw miejskich. Okolicznościowy koncert z udziałem największych gwiazd polskiej muzyki został zarejestrowany i będzie go można obejrzeć w telewizji już wkrótce. Jedną z zaproszonych artystek była Margaret. Uwagę przykuła nie tylko swoim talentem i repertuarem, ale i strojem!

ESKA_WYWIAD_MARGARET_KASIA_WĘSIERSKA

Margaret i jej "naga" kreacja. Obcisły kombinezon zdziwił widzów w lutym

Mimo surowych warunków pogodowych tłumy mieszkańców Gdyni bawiły się przy dźwiękach wielkich polskich przebojów. Na scenie koncertu "Zaczęło się od morza – 100-lecie Gdyni" pojawili się między innymi Piasek, Natalia Kukulska, Szczyl, Natalia Muianga, Gracjana Górka, Wiktor Dyduła, Natalia Szroeder czy właśnie Margaret. W przeciwieństwie do innych gwiazd - wokalistka nie wystroiła się z myślą o niskich temperaturach.

Choć prowadząca wieczór Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na futro, a Natalia Kukulska zaśpiewała w eleganckiej, ale przede wszystkim ciepłej czapce, to wykonawczyni hitów "Cool me down", "Thank you very much" czy "Tańcz głupia" zdecydowała się na nietypowy kostium. Margaret w "nagim" kombinezonie o cielistym kolorze zagwarantowała muzyczne show w temperaturze kilku stopni poniżej zera. Efekt? Z pewnością robiący wrażenie na publiczności! Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

ZOBACZ TEŻ: Rogacewicz padł na kolana przed Kaczorowską. Powiedziała "nie"!

"Zaczęło się od morza – 100-lecie Gdyni" - gdzie i kiedy obejrzeć?

Zapis koncertu zorganizowanego z ważnej dla Gdyni okazji będzie można zobaczyć na antenie Telewizji Polsat. Emisja została zaplanowana na piątek 20 lutego i rozpocznie się o 21:00. Gospodarzami imprezy byli Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny.