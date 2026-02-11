Prezes URE zatwierdził nową taryfę sprzedaży gazu dla myORLEN, obowiązującą od 25 lutego.

Cena paliwa gazowego dla gospodarstw domowych spadnie o ok. 3,4 proc.

To oznacza niższe rachunki za gaz dla milionów odbiorców.

URE zatwierdził nową taryfę gazową

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy sprzedaży gazu ziemnego dla myORLEN (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny), która będzie obowiązywała od 25 lutego do 30 czerwca 2026 roku. W praktyce oznacza to, że osoby ogrzewające domy gazem oraz inni odbiorcy objęci tą taryfą zapłacą mniej za paliwo gazowe.

Zgodnie z nową taryfą, cena gazu ziemnego dla gospodarstw domowych zostanie ustalona na 197,29 zł/MWh (czyli około 19,729 gr/kWh netto). To spadek o około 7 zł/MWh, czyli ok. 3,4 proc. w porównaniu z dotychczas obowiązującą taryfą.

Opłaty abonamentowe na rachunku pozostaną bez zmian, więc obniżka dotyczy głównie ceny samego paliwa gazowego.

Rachunki zmienią się od 25 lutego

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego niższa taryfa sprzedaży gazu powinna oznaczać realne oszczędności w kolejnych miesiącach rozliczeniowych. Choć skala redukcji kosztów zależy od poziomu zużycia paliwa, ogólna tendencja jest jednoznaczna: niższe stawki paliwa gazowego = mniejszy rachunek.

Przykładowo, jeśli gospodarstwo zużywało 1 MWh gazu w danym okresie rozliczeniowym, to nowa cena oznacza, że zamiast płacić poprzednią stawkę, zapłaci mniej o ok. 3,4 proc. To wpłynie bezpośrednio na kwotę do zapłaty na Twojej fakturze.

Warto pamiętać, że ostateczna wysokość rachunku zależy także od zużycia, lokalnych stawek dystrybucyjnych oraz podatków, ale sama obniżka cen paliwa gazowego to realny zysk dla odbiorców.

Taryfy dystrybucyjne również na nowych zasadach

Oprócz taryfy sprzedażowej, która właśnie została zmieniona, w Polsce funkcjonują też taryfy dystrybucyjne — czyli koszty związane z przesyłem gazu do domu. Prezes URE zatwierdził również taryfy dystrybucji paliw gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa na cały 2026 rok. Te stawki są nieco inne i ich wpływ na rachunek jest mniejszy, ale również mają znaczenie dla końcowych kosztów użytkowania gazu.

W przypadku taryf dystrybucyjnych w 2026 roku URE przewiduje średni spadek opłat na poziomie około 1,7 proc. w porównaniu z poprzednią taryfą.