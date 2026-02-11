Tłum gwiazd na premierze GQ Poland. Krzysztof Gojdź odmieniony, a Dorota Naruszewicz poszła w totalny luz

Wielki powrót kultowego tytułu

Jesienny debiut "GQ Poland" narobił sporo szumu na rynku wydawniczym, a projekt realizowany przez New Media Wave Publishing właśnie wchodzi w kolejną fazę. Za sterami polskiej edycji stoi Olivier Janiak, który doskonale wie, jak nawigować w świecie męskiego stylu i luksusu. Redaktor naczelny podkreśla, że magazyn ma być platformą do szczerych rozmów i wymiany odważnych opinii. Choć pismo celuje w męskie grono odbiorców, redakcja puszcza oko także do kobiet ciekawych męskiego punktu widzenia.

Rap i biznes na okładkach

W drugim numerze pismo stawia na wyraziste osobowości. Z pierwszej okładki spogląda Żabson, jedna z czołowych postaci rodzimej sceny rapowej. W wywiadzie przeprowadzonym przez Janiaka artysta opowiada o tym, jak Polska rośnie w siłę na arenie międzynarodowej. Muzyk zauważa, że nasz kraj to unikalny tygiel kulturowy, łączący wpływy Wschodu i Zachodu. Alternatywną okładkę przejęła ekipa DRE$$CODE z Mikołajem "Bagim" Bagińskim na czele, udowadniając, że grupa przyjaciół może stworzyć sprawnie działającą machinę biznesowo-rozrywkową.

Ścianka pełna kontrastów

Impreza inaugurująca nowy numer przyciągnęła prawdziwe tłumy. Na czerwonym dywanie, obok gospodarza wieczoru i bohaterów okładek, pojawili się goście, którzy postanowili pobawić się modą. Omenaa Mensah zaprezentowała się w niezwykle eleganckim wydaniu, zadając szyku. Z kolei Dorota Naruszewicz postanowiła zerwać ze sztywnym dress codem, wskakując w stylowe bojówki. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudził Krzysztof Gojdź, który zaprezentował światu swoją "nową twarz".

