Marcin Miller przeżył niedawno żałobę. Mimo bolesnej straty nie przerwał pracy

Śmierć bliskiej osoby to zawsze cios, który wywraca życie do góry nogami. W przypadku artystów, którzy na co dzień obcują z emocjami publiczności i są pod stałą obserwacją mediów czy fanów, żałoba staje się jeszcze bardziej skomplikowanym procesem. Znany z energetycznych występów i pozytywnego podejścia do życia Marcin Miller postanowił ukrywać trudne przejścia i dopiero po pewnym czasie zdradził, co działo się w jego czterech ścianach.

Marcin Miller od 35 lat bawi publiczność

Piosenkarz urodził się w 1970 roku w małej miejscowości niedaleko Ełku. Jako 20-latek założył zespół Boys, który podbił scenę disco polo i stał się jednym z najpopularniejszych wykonawców tego gatunku. Wspólnie z grupą Marcin Miller wydał ponad 20 albumów, na których znalazły się m.in. kultowe kawałki "Jesteś szalona" i "Wolność". Co więcej, muzyk zdecydował się też na projekty solowe oraz udział w programach rozrywkowych "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" czy zbliżającej się edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

"Zmarła na moich ramionach". Miller stracił bliską osobę

W ostatniej rozmowie z "Telemagazynem" gwiazdor disco polo zaskoczył wyznaniem. Marcin Miller ujawnił, że stracił mamę, Marię, co ukrywał przed opinią publiczną. Nie zdradził, kiedy dokładnie zmierzył się z osobistą tragedią, jednak podkreślił, że nie miał potrzeby dzielenia się tym faktem ze światem zewnętrznym. Warto przypomnieć, że muzyk w młodym wieku stracił także ojca, Waldemara. Przedwcześnie zmarłemu rodzicowi poświęcił jedną ze swoich piosenek.

"Mamy już nie ma, ale nikt o tym nie wiedział. Nie wysprzęglałem się z tego, bo mama zmarła mi, powiedzmy, na moich ramionach. Trochę tamto przeżyłem, ale życie toczyło się dalej" - powiedział.

Gwiazdor łączył rodzinne obowiązki z karierą

Miller dodał, że udało mu się pogodzić karierę zawodową z trudami życia codziennego. Prowadząc działalność muzyczną, jednocześnie opiekował się chorującą mamą i był przy niej do samego końca.

"Udzielałem wywiadów, uśmiechałem się, jeździłem, wiesz, na różne programy, i potem musiałem wracać do mieszkania i pomagałem mamie. No i tak po prostu mama odeszła w moich ramionach" - podsumował.

Miller nie ukrywa też, że stara się prowadzić normalne życie pomimo własnych problemów ze zdrowiem. Piosenkarz zmaga się z silnymi bólami kręgosłupa i będzie musiał poddać się specjalistycznej operacji. Jest ojcem dwóch synów, a od pewnego czasu także dziadkiem dla ukochanego wnuczka Michała.

Sonda Czy Marcin Miller to król discopolo? TAK, NIE MA KONKURENCJI! JEST NAJLEPSZY! NIE, WOLĘ INNYCH ARTYSTÓW JEST DOBRY, ALE LUBIĘ TEŻ INNYCH