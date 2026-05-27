Tak zaczynał król disco polo. Zanim porwał tłumy, pracował w urzędzie

Marcin Miller, urodzony 27 maja 1970 roku w Prostkach, to postać, której polskiej scenie muzycznej przedstawiać nie trzeba. Zanim jednak jego przeboje zaczęły nucić miliony, jego ścieżka zawodowa wyglądała zupełnie inaczej. Ukończył liceum ekonomiczne, a nawet przez krótki czas studiował na prestiżowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Co ciekawe, przyszły gwiazdor pracował w urzędzie pracy w Ełku, gdzie zajmował się rejestrowaniem osób bezrobotnych. Przełom nastąpił w 1990 roku, kiedy to założył zespół Boys, który na zawsze odmienił oblicze polskiej muzyki tanecznej i jego życie.

ESKA: Marcin Miller wyznał, ile bierze za koncert. Przy okazji wbił szpilę Malikowi Montanie

Nie tylko koncerty. Gdzie jeszcze można było zobaczyć Marcina Millera?

Choć Marcin Miller jest nierozerwalnie związany z zespołem Boys i sceną disco polo, jego działalność artystyczna wykracza daleko poza nią. Fani mogli go zobaczyć na wielkim ekranie w gościnnych rolach w filmach takich jak "Kochaj i rób co chcesz" z 1997 roku czy "Trzymajmy się planu". Gwiazdor chętnie brał też udział w popularnych programach telewizyjnych. W 2008 roku uczestniczył w reality show "Big Brother VIP", a w 2014 roku próbował swoich sił na parkiecie w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Od lat jest także jurorem i prowadzącym talent show "Disco Star". W 2022 roku zaskoczył wszystkich, biorąc udział w show "Mask Singer".

Fenomen Marcina Millera. Za to pokochały go miliony fanów

Charyzma, energia i niezwykła łatwość w tworzeniu przebojów, które wpadają w ucho - to cechy, które zdefiniowały sukces Marcina Millera. Piosenki takie jak "Jesteś szalona", "Wolność" czy "Chłop z Mazur" stały się nieoficjalnymi hymnami wielu imprez i na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Miller, dzięki swojej autentyczności i scenicznemu magnetyzmowi, zyskał miano niekwestionowanego króla disco polo. Jego wieloletnia obecność na scenie i niesłabnąca popularność dowodzą, że zbudował z fanami wyjątkową i trwałą więź.

Niesamowita metamorfoza lidera Boys. Tak zmienił się na przestrzeni lat

Patrząc na archiwalne zdjęcia Marcina Millera, trudno nie zauważyć ogromnej zmiany, jaką przeszedł jego wizerunek. Na początku kariery, w barwnych latach 90., artysta preferował charakterystyczne dla tamtych czasów stylizacje - luźne, kolorowe garnitury i odważne fryzury. Był symbolem szalonej mody tamtej dekady. Dziś Marcin Miller to synonim elegancji i klasy. Dawne, ekstrawaganckie stroje zastąpiły idealnie skrojone garnitury, a wizerunek dopełnia stylowa fryzura. Mimo upływu lat i zmiany stylu, jedno pozostało niezmienne - jego charakterystyczny uśmiech i energia, którą wciąż zaraża na scenie.

68

Prywatnie mąż, ojciec i dziadek. Oto życie Marcina Millera z dala od fleszy

Choć jego życie zawodowe to nieustanne trasy koncertowe i występy w mediach, prywatnie Marcin Miller jest oazą spokoju i stabilności. Od lat tworzy szczęśliwy związek z żoną Anną, którą poznał jeszcze w 1988 roku, a ślub wzięli dwa lata później. Para doczekała się dwóch synów, Alana i Adriana, a artysta z dumą pełni również rolę dziadka dla swojego wnuka Michała. Na co dzień gwiazdor mieszka w Ełku, z dala od zgiełku wielkiego miasta. Swojemu przedwcześnie zmarłemu ojcu Waldemarowi zadedykował wzruszający utwór "Po prostu Waldi".

Król disco polo nie powiedział ostatniego słowa. Czym dziś się zajmuje?

Marcin Miller ani myśli o muzycznej emeryturze. Artysta wciąż aktywnie koncertuje z zespołem Boys, a także regularnie pojawia się w telewizji jako gospodarz programu "Disco Star". W 2019 roku, we współpracy z Katarzyną Szkarpetowską i Łukaszem Smolarskim, wydał swoją autobiografię zatytułowaną "Jestem szalony". Przed nim jednak zupełnie nowe wyzwanie. Już jesienią 2026 roku fani będą mogli podziwiać jego talent wokalny i aktorski w 23. edycji popularnego show "Twoja twarz brzmi znajomo", co zapowiada kolejne emocje i artystyczne niespodzianki.