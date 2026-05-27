Tak Grzegorz Hyży stawiał pierwsze kroki. To ten program otworzył mu drzwi do kariery

Choć Grzegorz Hyży pochodzi z Gniezna i wychował się w rodzinie z muzycznymi tradycjami, jego droga na szczyty list przebojów nie była oczywista. Zanim cała Polska usłyszała jego głos, przez dekadę trenował capoeirę, zdobywając nawet stopień instruktorski. Pierwsze kroki na profesjonalnej scenie stawiał pod koniec 2010 roku, zakładając zespół BrytFunky, a później formację Grzegorz Hyży & Band. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 2013 roku, kiedy wziął udział w trzeciej edycji programu "X Factor". Chociaż zajął drugie miejsce, to właśnie ten występ otworzył mu drzwi do wielkiej kariery i serc milionów słuchaczy.

Od finalisty "X Factora" do trenera w "The Voice of Poland". Jego hity nuciła cała Polska

Kariera Grzegorza Hyżego po udziale w telewizyjnym show nabrała zawrotnego tempa. Już w 2014 roku jego debiutancki singiel "Na chwilę" podbił stacje radiowe, docierając na sam szczyt polskiej listy airplay. Piosenka zapowiadała album "Z całych sił", który pokrył się platyną. Kolejne lata przyniosły falę hitów, które ugruntowały jego pozycję na scenie. Utwory takie jak "Pod wiatr", "O Pani!" czy nagrany w duecie z Kayah "Podatek od miłości" na stałe wpisały się w krajobraz polskiej muzyki pop. Jego status gwiazdy potwierdził udział w roli trenera w dziewiątej edycji popularnego programu "The Voice of Poland" w 2018 roku, gdzie dzielił się swoim doświadczeniem z początkującymi artystami.

Jego charakterystyczny głos i chwytliwe przeboje pokochały miliony. Oto tajemnica sukcesu Grzegorza Hyżego

Widzowie i słuchacze pokochali Grzegorza Hyżego za autentyczność i niezwykły talent. Jego charakterystyczny, wysoki głos (kontratenor) jest nie do podrobienia i wyróżnia go na tle innych artystów. To właśnie unikalna barwa głosu w połączeniu z chwytliwymi, pop-rockowymi melodiami stała się jego znakiem rozpoznawczym. Artysta jest nie tylko wokalistą, ale również kompozytorem i autorem tekstów, co dodaje jego twórczości osobistego wymiaru. Fani cenią go za utwory, które wpadają w ucho, ale jednocześnie niosą ze sobą emocjonalny ładunek.

Niesamowita metamorfoza Grzegorza Hyżego. Zmienił się nie do poznania

Na przestrzeni lat Grzegorz Hyży przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Gdy pojawił się w "X Factor", prezentował wizerunek skromnego, nieco rockowego chłopaka z krótkimi włosami. Z czasem jego styl ewoluował w stronę dojrzałej elegancji. Artysta zapuścił włosy i brodę, które stały się nieodłącznym elementem jego wizerunku. Jego stylizacje stały się bardziej wyrafinowane i przemyślane. Ta zmiana wyglądu szła w parze z artystycznym rozwojem - od finalisty talent show do uznanego muzyka, kompozytora i producenta. Dziś jest symbolem męskiego stylu i klasy.

Jego życie prywatne budziło ogromne emocje. Dwa małżeństwa i troje dzieci

Życie prywatne Grzegorza Hyżego od początku kariery wzbudzało zainteresowanie mediów. Jego pierwszym głośnym związkiem było małżeństwo z wokalistką Mają Hyży, z którą ma synów-bliźniaków, Wiktora i Alexandra. Para poznała się na scenie muzycznej i wspólnie brała udział w programie "X Factor". Ich rozstanie w 2013 roku było szeroko komentowane. W 2015 roku artysta ponownie stanął na ślubnym kobiercu, poślubiając w Rzymie prezenterkę telewizyjną Agnieszkę Popielewicz. Para doczekała się syna Leona, który przyszedł na świat w 2021 roku. Dziś tworzą zgraną rodzinę, chroniąc swoją prywatność przed nadmiernym zainteresowaniem mediów.

Czym Grzegorz Hyży zajmuje się dzisiaj? Nie zwalnia tempa i wciąż tworzy

Grzegorz Hyży konsekwentnie rozwija swoją karierę muzyczną. W 2024 roku, po dłuższej przerwie, wydał swój trzeci album studyjny zatytułowany "Epilog", który został ciepło przyjęty przez fanów i krytyków. Artysta nieustannie tworzy nowe utwory, komponuje i pisze teksty, nie tylko dla siebie. Dziś jest cenionym piosenkarzem, autorem tekstów, kompozytorem i producentem muzycznym. Aktywnie koncertuje, a jego występy na żywo przyciągają tłumy fanów, którzy cenią go za energię i profesjonalizm na scenie. Wszystko wskazuje na to, że wciąż ma wiele do zaoferowania polskiej publiczności.