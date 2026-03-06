Małgorzata Socha zdradza sekret Kuby Wojewódzkiego na antenie TVN. Zaskakująca reakcja Żanety Rosińskiej

Rzekomy ślub Kuby Wojewódzkiego z Żanetą Rosińską budzi wątpliwości fanów

Na początku października Kuba Wojewódzki wywołał ogromne poruszenie, ogłaszając zmianę stanu cywilnego. Dziennikarz zaprezentował na antenie złotą obrączkę, co wprawiło widzów w osłupienie. Prezenter przez dekady zapracował na łatkę wiecznego kawalera w polskiej branży rozrywkowej, dlatego ta informacja zszokowała niemal wszystkich.

Gwiazdor ma na koncie liczne romanse z osobami z pierwszych stron gazet, jednak o obecnej relacji milczy jak grób. Do dziś formalnie nie potwierdził tożsamości swojej partnerki. Wiele tropów prowadzi jednak do 35-letniej Żanety Rosińskiej, która latem 2022 roku zasiliła szeregi stacji w roli prezenterki pogody. Dziennikarka coraz prężniej rozwija swoją karierę, a od niedawna odpowiada za materiały reporterskie w porannym paśmie śniadaniowym.

Prezenter słynie ze skłonności do prowokacji, dlatego część opinii publicznej z dystansem podchodzi do rewelacji o jego ożenku. Showman doskonale opanował sztukę skupiania na sobie uwagi i chętnie sięga po kontrowersyjne metody. W przestrzeni medialnej pojawiają się głosy, że rzekoma relacja z młodszą koleżanką z pracy stanowi jedynie wstęp do dużej kampanii marketingowej, a para po prostu wodzi telewidzów za nos.

Sam zainteresowany nieustannie podgrzewa atmosferę wokół rzekomego ożenku ze współpracownicą. Twarz telewizji komercyjnej w enigmatyczny sposób nawiązuje w mediach społecznościowych do tematów związanych z zakładaniem rodziny, co tylko napędza kolejne plotki.

Małgorzata Socha zaskakuje Żanetę Rosińską w programie Dzień Dobry TVN

Domniemana para prowadzi z opinią publiczną wyrafinowaną grę. Żaneta Rosińska regularnie udostępnia w internecie nagrania nawiązujące do realiów życia małżeńskiego. Oboje przebywali w tym samym czasie w identycznych zagranicznych lokalizacjach, czym ochoczo chwalili się na swoich profilach w mediach społecznościowych. Wirtualna społeczność od miesięcy wnikliwie analizuje też kwestię ich noszonych na zmianę obrączek.

Do tej medialnej układanki nieoczekiwanie swoją cegiełkę dołożyła Małgorzata Socha, która gościła niedawno w "Dzień Dobry TVN". W trakcie rozmowy prowadzonej przez Rosińską, gwiazda ekranu opowiadała o sprawdzonych metodach pielęgnacji cery. W pewnym momencie wesoło wtrąciła, że panowie nagminnie podkradają swoim partnerkom luksusowe preparaty urodowe.

Przyznam szczerze, ja nie znam faceta, który by nie korzystał z dobrych kosmetyków swojej żony/partnerki - stwierdziła aktorka.

Tuż po wygłoszeniu tej anegdoty o kosmetykach gwiazda spojrzała wprost na gospodynię porannego formatu i rzuciła w jej stronę personalną uwagę.

Ja myślę, że Kuba będzie ci to absolutnie wszystko podbierał! - zażartowała.

Dziennikarka postanowiła przemilczeć uszczypliwą aluzję rzuconą przez odtwórczynię głównej roli w serialu o przyjaciółkach. Twarz stacji nie zdołała jednak całkowicie ukryć emocji, a jej niezwykle wymowna reakcja mimiczna zdradziła wyraźne zmieszanie na wizji.

Niedługo po tym telewizyjnym zdarzeniu rzekoma partnerka zaprezentowała w sieci fragmenty wnętrza mieszkania. Zgromadzone tam przedmioty codziennego użytku stanowią kolejny dowód w tej niezwykle zawiłej celebryckiej układance.

