Jesus Imaz gwiazdą Ekstraklasy. Kto dołączy do elitarnego grona

Jesus Imaz króluje w polskiej lidze

Piłkarska Ekstraklasa rozpoczyna w piątek zmagania w kolejnym sezonie ligowym. W rozgrywkach ponownie wystąpi Jagiellonia Białystok, której barwy niezmiennie reprezentuje niezwykle skuteczny Jesus Imaz. Ten 35-letni Hiszpan pozostaje obecnie jedynym aktywnym członkiem prestiżowego Klubu 100. Organizacja ta zrzesza wyłącznie zawodników, którzy zdobyli co najmniej sto bramek na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Zawodnik z Półwyspu Iberyjskiego dołączył do tego zaszczytnego grona dokładnie 17 sierpnia ubiegłego roku.

Zgromadzony dotychczas dorobek daje napastnikowi bardzo wysokie miejsce w ogólnej klasyfikacji wszech czasów. Jesus Imaz strzelił łącznie 110 goli, co pozycjonuje go na 19. lokacie historycznego zestawienia. Dzięki temu wspaniałemu wynikowi dzierży on również miano najskuteczniejszego obcokrajowca w dziejach ligi. Na polskich boiskach zawodnik ten regularnie występuje już od 2017 roku. Początkowo zdobył 14 bramek w barwach Wisły Kraków, a kolejne 96 dołożył już po transferze do Jagiellonii na początku 2019 roku.

Kto wkrótce powiększy listę legendarnych strzelców?

Historyczna lista najskuteczniejszych zawodników składa się w tym momencie z zaledwie 33 wybitnych piłkarzy. Wśród wszystkich wymienionych graczy znajduje się tylko dwóch obcokrajowców, którzy zdołali przekroczyć wyznaczoną barierę. Drugim z nich jest pochodzący z Portugalii Flavio Paixao. Były napastnik Śląska Wrocław i Lechii Gdańsk zakończył już swoją sportową karierę z ogólnym bilansem 108 strzelonych goli. Jesus Imaz zdążył go jednak wyprzedzić w klasyfikacji, ustanawiając nowy absolutny rekord dla zagranicznego piłkarza.

Bliski wejścia do tego wąskiego grona jest kolejny zagraniczny napastnik, którego bramki regularnie cieszą kibiców polskiej ligi. Szwedzki zawodnik Lecha Poznań Mikael Ishak potrzebuje jeszcze zaledwie 11 trafień do osiągnięcia magicznej granicy stu goli. Pobicie wyników historycznych liderów będzie jednak wymagało dłuższego czasu i niesamowitej regularności. Absolutnym rekordzistą rozgrywek pozostaje Ernest Pohl ze 186 strzelonymi bramkami na koncie. Zaraz za nim sklasyfikowani są Lucjan Brychczy z dorobkiem 182 goli oraz Tomasz Frankowski, który trafiał do siatki 168 razy.