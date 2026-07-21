Król strzelców Ekstraklasy. Kto przejmie snajperską koronę?

Zagraniczna dominacja w polskiej lidze

Słowak Tomas Bobcek wywalczył upragnioną koronę w poprzednim sezonie piłkarskim. Zawodnik zaprezentował znakomitą dyspozycję i zdołał zapisać na swoim koncie dokładnie dwadzieścia trafień. Niestety fani nie zobaczą go w bezpośredniej rywalizacji o obronę zaszczytnego tytułu. Złożyło się na to słabe punktowanie jego zespołu, przez co Lechia Gdańsk spadła do pierwszej ligi. Nieobecność tego niezwykle skutecznego zawodnika otwiera drogę na szczyt przed innymi utalentowanymi napastnikami.

Triumf słowackiego snajpera stanowi doskonały dowód na wielki wpływ piłkarzy z zagranicy na strzeleckie statystyki w naszym kraju. Wyczyn tego ambitnego gracza trwale zapisał się w najnowszych annałach rodzimych rozgrywek ligowych. Napastnik był zaledwie drugim Słowakiem w historii, który zdobył nagrodę dla najskuteczniejszego snajpera. Jego świetna postawa na boisku jednoznacznie potwierdziła rosnącą rolę zawodników z innych krajów w kreowaniu sportowego widowiska na polskich stadionach.

Kiedy Polak wygrał ranking snajperów?

Szukając bezpośrednich historycznych analogii, warto przypomnieć postać innego znakomitego gracza zza południowej granicy. Pierwszym słowackim piłkarzem z koroną najlepszego strzelca był bowiem Robert Demjan, reprezentujący barwy Podbeskidzia Bielsko-Biała. Ten wszechstronny napastnik świętował swój największy indywidualny sukces w rozgrywkach w sezonie 2012/13. Z kolei poprzednie zmagania o mistrzostwo kraju były dziewiątymi z rzędu z zagranicznym triumfatorem na czele najważniejszej klasyfikacji. Taki specyficzny trend na polskich boiskach utrzymuje się bez przerw od niemal dekady.

Długotrwały brak rodzimych graczy na szczycie zestawienia budzi zrozumiałe dyskusje wśród ekspertów oraz wiernych kibiców. Aby wskazać polskie nazwisko u boku tej nagrody, trzeba cofnąć się pamięcią aż do sezonu 2016/17. Wówczas to uznany ligowiec Marcin Robak wywalczył prestiżowe wyróżnienie w niezwykle zaciętej i wyrównanej kampanii. Polski napastnik musiał jednak podzielić się pierwszym miejscem z bardzo groźnym portugalskim snajperem Marco Paixao. Od tamtego przełomowego momentu absolutnie żaden polski zawodnik nie zdołał powtórzyć tego wyjątkowego wyczynu.