Nowy sezon Ekstraklasy rusza w piątek. Kiedy zagrają najlepsi?

Zasady terminarza i występy w pucharach

Tegoroczne rozgrywki rozpoczną się w najbliższy piątek po wyjątkowo długich wakacjach. Zawodnicy odpoczywali przez 61 dni, co stanowiło przerwę o tydzień dłuższą niż w minionych latach. W opracowanym kalendarzu nie przewidziano żadnych spotkań w środku tygodnia. Ostatnia tegoroczna seria gier została zaplanowana na okres od 11 do 14 grudnia. Do końca bieżącego roku odbędzie się dokładnie 18 kolejek ligowych.

Zespoły reprezentujące Polskę na arenie międzynarodowej zachowały przywilej dodatkowego odpoczynku. Drużyny uczestniczące w europejskich pucharach mogą przełożyć maksymalnie dwa ligowe spotkania. Jedno z nich dotyczy rund kwalifikacyjnych od pierwszej do trzeciej. Drugi mecz można przenieść w trakcie decydującego dwumeczu o awans do fazy pucharowej. Tego typu rozwiązanie ma ułatwić polskim klubom skuteczną walkę na arenie międzynarodowej.

„Przy tworzeniu terminarza łącznie uwzględniliśmy 116 uwag. Udało się stworzyć kalendarz, który godzi interesy drużyn, operatorów stadionów oraz jest skonsultowany z odpowiednimi służbami czuwającymi nad bezpieczeństwem. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak poprzedni sezon, rozgrywki 2026/27 dostarczą kibicom wielu emocji i będą cieszyć się równie dużym zainteresowaniem” - tłumaczył cytowany w komunikacie Ekstraklasy SA jej dyrektor operacyjny Marcin Stefański.

Kiedy odbędą się największe piłkarskie hity?

Interesująco zapowiada się już piąta kolejka, w której wystąpią cztery drużyny pucharowe. Raków Częstochowa zmierzy się z Górnikiem Zabrze, natomiast broniący tytułu Lech Poznań podejmie Jagiellonię Białystok. W przypadku przełożenia tych starć, odbędą się one w pierwszych dniach września. W szóstej serii gier Wisła zagra z Wieczystą w ramach derbów Krakowa. Po raz pierwszy od sezonu 1994/95 w lidze zagrają trzy kluby z jednego miasta.

Jesienny kalendarz obfituje również w tradycyjne klasyki, na które fani poczekają do września. W ósmej kolejce Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Widzew Łódź. W październiku do stolicy przyjedzie Wisła Kraków, a pod koniec tego samego miesiąca warszawianie zagrają z Lechem. Po zimowej przerwie rywalizacja zostanie wznowiona 29 stycznia. Ostatnia kolejka całego sezonu została zaplanowana na sobotę 22 maja 2027 roku.