Plantacja marihuany w Szczecinku. Policjanci zabezpieczyli 13 kilogramów narkotyków

Policjanci ze Szczecinka odkryli nielegalną plantację

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku uzyskali informacje, z których wynikało, że na terenie jednego z osiedli domków jednorodzinnych może znajdować się uprawa konopi indyjskich. Mundurowi postanowili sprawdzić te doniesienia i przeszukali wskazaną posesję. W trakcie działań dzielnicowi potwierdzili swoje ustalenia i zlikwidowali pokaźnych rozmiarów plantację. Nielegalna uprawa była ukryta wewnątrz budynku mieszkalnego, gdzie w jednym z pokoi rozstawiono specjalistyczny namiot.

Zabezpieczono 92 krzewy i specjalistyczny sprzęt

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli 92 sztuki krzewów konopi indyjskich, co pozwoliło na wyprodukowanie 6 kg marihuany. Funkcjonariusze przejęli również prawie 7 kg ściętych części zielonych tych roślin. Wszystkie zabezpieczone narkotyki zostaną teraz przekazane do laboratorium, gdzie eksperci poddadzą je szczegółowym badaniom. W pomieszczeniu znajdował się także profesjonalny sprzęt, w tym urządzenia sterujące ogrzewaniem, oświetleniem oraz wentylacją. Całe wyposażenie służące do utrzymywania parametrów wzrostu roślin zostało zabezpieczone jako materiał dowodowy.

Trzech mężczyzn trafiło do aresztu

W związku z prowadzoną sprawą funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 34 do 57 lat. Po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym Sąd Rejonowy w Szczecinku przychylił się do wniosku prokuratury. Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podejrzanym grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl