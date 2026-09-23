Oszustwa w Garwolinie. 19-latek podszywał się pod syna ofiar

Oszustwo na syna w powiecie garwolińskim

Pod koniec 2025 roku do funkcjonariuszy w Garwolinie zgłosiła się 48-letnia kobieta, która padła ofiarą oszustwa. Sprawca nawiązał z nią kontakt przez komunikator z nieznanego numeru i podawał się za jej syna. Przekonał on mieszkankę powiatu garwolińskiego, że pilnie potrzebuje gotówki na zakup nowego telefonu, ponieważ jego poprzednie urządzenie zostało całkowicie zniszczone. Kobieta uwierzyła w tę historię i chcąc pomóc bliskiej osobie, przelała na wskazany numer konta kwotę blisko 9000 zł.

Działania policji z wydziału walki z przestępczością ekonomiczną

Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia policjanci podjęli kroki w celu zabezpieczenia utraconych środków finansowych. Mundurowi natychmiast wystąpili o zablokowanie rachunku bankowego, co uniemożliwiło podejrzanemu wypłatę pieniędzy. Następnie funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną prowadzili analizę przepływów finansowych oraz zabezpieczali dane teleinformatyczne. Praca śledczych była czasochłonna i wymagała precyzyjnych działań oraz bliskiej współpracy z Prokuraturą Rejonową w Garwolinie.

19-latek z Lęborka usłyszał zarzuty

Ustalenia policjantów wykazały, że ten sam sprawca oszukiwał osoby na terenie całego kraju i wyłudził w ten sposób łącznie prawie 33 000 zł. Funkcjonariusze zidentyfikowali i zatrzymali w tej sprawie 19-latka z Lęborka. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 7 zarzutów, które dotyczą oszustw oraz usiłowania popełnienia takiego przestępstwa. Za te czyny młodemu mieszkańcowi Lęborka grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Skuteczna interwencja i odzyskanie pieniędzy

Szybkie zgłoszenie sprawy przez pokrzywdzoną oraz zaangażowanie funkcjonariuszy pozwoliło na skuteczne zablokowanie środków. Dzięki skrupulatnym analizom i współpracy policji z prokuraturą sprawca został ustalony, a pieniądze osób poszkodowanych udało się ochronić. Sprawa ta pokazuje, że w przypadku podejrzenia oszustwa kluczowa jest każda minuta i natychmiastowa reakcja służb. Zatrzymany 19-latek odpowie teraz przed sądem za swoje działania wymierzone w osoby z różnych części Polski.

Źródło: Policja.pl