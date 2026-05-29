Marcela Leszczak rozstała się z gdyńskim biznesmenem. Była partnerka Michała Koterskiego znów jest singielką

Rozwód Marceli Leszczak i Michała Koterskiego. Byli partnerzy ułożyli sobie życie na nowo

We wrześniu 34-letnia Marcela Leszczak przekazała mediom informację o zakończeniu związku z 46-letnim Michałem Koterskim. Zawarli niegdyś dyskretny ślub na terenie Stanów Zjednoczonych, jednak nie uchroniło to ich skomplikowanej relacji przed rozpadem. Oboje są rodzicami dziewięcioletniego Fryderyka, a dobro dziecka stało się dla nich absolutnym priorytetem podczas rozstania. Rodzice chłopca postanowili przejść przez proces rozwodowy bez medialnych kłótni, unikając wzajemnych oskarżeń i zachowując szczegóły wyłącznie dla siebie.

Byli małżonkowie stosunkowo szybko zaangażowali się w kolejne relacje romantyczne. Na początku roku modelka opublikowała w internecie fotografie w towarzystwie nowego mężczyzny. Szybko wyszło na jaw, że jej serce zabiło mocniej do biznesmena pochodzącego z Gdyni, a zaledwie kilka tygodni temu oboje pozowali razem fotoreporterom na evencie urodzinowym jednej z marek kosmetycznych.

Z kolei Michał Koterski zaangażował się w relację z nieznaną dotąd w mediach brunetką. Aktor stanowczo unika publicznych deklaracji na temat nowego uczucia, rzadko dzieląc się prywatnością w sieci. W przeszłości udostępnił zaledwie jeden kadr przedstawiający dłoń nowej kobiety, chociaż paparazzi już niejednokrotnie udokumentowali ich wspólne, romantyczne wyjścia na miasto.

Marcela Leszczak potwierdza w wywiadzie rozstanie z biznesmenem. Celebrytka znowu jest singielką

Podczas środowego wydarzenia organizowanego przez Krzysztofa Gojdzia, modelka udzieliła wywiadu dziennikarzowi „Faktu”. Rozmowa dotyczyła zarówno jej planów na przyszłość, jak i codziennego funkcjonowania w zrekonstruowanej rodzinie. Zapytana wprost o to, czy jej nowy ukochany miał już okazję poznać się z Michałem Koterskim, celebrytka wolała uniknąć jednoznacznej deklaracji. Zamiast tego skupiła się na podkreśleniu ogromnej roli sprawnej komunikacji pomiędzy ludźmi.

„W związku najważniejsza jest komunikacja. Jeżeli ta komunikacja siada, to cała reszta siada. Nawet jak się ludzie rozstają, czy w jakichkolwiek innych relacjach nie jesteśmy, no to musi być ta komunikacja” – wyznała Leszczak w rozmowie z „Faktem”.

Dziennikarz portalu postanowił dopytać, jak w związku z tym wygląda dogadywanie się w jej obecnej relacji. Wtedy Marcela Leszczak nieoczekiwanie zdradziła, że od pewnego czasu nie ma już partnera.

„W jakim związku? Jestem singielką od jakiegoś czasu i wolałabym o tym nie mówić, bo to jest dla mnie trudny temat” – stwierdziła wprost w udzielonym wywiadzie. Celebrytka zaznaczyła również, że obecnie priorytetem jest dla niej wychowywanie syna oraz natłok codziennych obowiązków.

„Wiesz, moje życie nie kręci się wokół związku, bo ja mam masę innych obowiązków, a przede wszystkim mam dziecko cały czas małe, że tak powiem, i dużo wokół niego się dzieje. Są takie sytuacje, że zapierałabym się, że nie chcę związku, a tu nagle coś się takiego zadziewa, więc nigdy w życiu nie wiadomo. Życie pisze najlepsze scenariusze” – podsumowała w rozmowie z portalem.

