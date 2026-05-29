Ewelina Gralak nową jurorką "Top Model". Jubileuszowa edycja przynosi wielkie zmiany

Ewelina Gralak w "Top Model". Kim jest nowa gwiazda TVN?

Nowa twarz programu na co dzień zajmuje się kreowaniem wizerunku oraz profesjonalną stylizacją. Jej umiejętności doceniano zarówno podczas prestiżowych pokazów w Paryżu, jak i w rodzimych studiach fotograficznych w Warszawie. Zaczynała karierę w Polsce, jednak błyskawicznie podbiła rynki międzynarodowe, kursując między Nowym Jorkiem a francuską stolicą. W trakcie swojej drogi zawodowej współpracowała z takimi legendami branży jak Mel Ottenberg, Katie England, Kyle Luu czy Tom Van Dorpe. Jej portfolio obejmuje realizacje dla magazynów Vogue Polska, GQ, Harper's Bazaar i Elle, a także współpracę przy wydarzeniach domu mody Givenchy. Pomagała również budować tożsamość marek La Mania, Local Heroes oraz MISBHV. Co ważne, amerykańska edycja magazynu "Vogue" umieściła ją w prestiżowym gronie trzech najbardziej obiecujących stylistek młodego pokolenia. W przeszłości oceniała też uczestników plebiscytu Fresh Fashion Awards.

Od Quebonafide do "Top Model". Jak Ewelina Gralak łączy różne światy mody

Nowa ekspertka telewizyjnego show stanowi doskonały dowód na to, że można płynnie poruszać się między ekskluzywnym haute couture a kulturą alternatywną. Od wielu lat prężnie funkcjonuje w środowisku muzycznym, gdzie tworzy spójną komunikację wizualną, przygotowuje okładki płyt oraz stylizuje gwiazdy do teledysków. Z jej usług korzystali najpopularniejsi artyści, w tym Quebonafide, PRO8L3M, Margaret, Dziarma, OIO, Young Leosia, Tommy Cash oraz zespół Hey. Ogromne doświadczenie zdobyte w świecie wielkiej mody i nowoczesnego brandingu pozwala jej idealnie rozumieć dzisiejsze realia modelingu. Dołączając do panelu jurorskiego programu, wnosi zupełnie nową perspektywę, traktując ubiór jako uniwersalny środek przekazu współczesnej popkultury, a nie tylko stroje prezentowane na wybiegu.

Klaudia El Dursi i sprawdzone jury. Zmiany w piętnastym sezonie "Top Model"

Ceniona kreatorka wizerunku zasiądzie za jurorskim stołem obok gwiazd, które fani formatu znają od wielu lat. Jej opinie usłyszymy tuż obok ocen wydawanych przez Dawida Wolińskiego, Katarzynę Sokołowską, Joannę Krupę oraz Marcina Tyszkę. Jubileuszowa odsłona "Top Model" wiąże się jednak z jeszcze jedną kluczową roszadą personalną. Stanowisko osoby prowadzącej program oficjalnie przejmie Klaudia El Dursi, co stanowi absolutną nowość w historii polskiej wersji tego niezwykle popularnego widowiska telewizyjnego.

Stacjonarne castingi do "Top Model" w Warszawie. Ostatnia szansa dla modeli

Etap rekrutacji internetowej dobiegł już końca, jednak producenci przygotowali alternatywę dla spóźnialskich kandydatów. Dokładnie 30 i 31 maja w warszawskim studiu Transcolor zorganizowany zostanie otwarty casting stacjonarny. To doskonała okazja dla wszystkich aspirujących modeli, aby osobiście zaprezentować się przed profesjonalnym jury i rozpocząć wielką przygodę w bezlitosnym świecie mody. Wszyscy zainteresowani muszą pamiętać, że proces rejestracji na miejscu trwać będzie wyłącznie do godziny 16:00.

Organizatorzy zaplanowali również dodatkową atrakcję dla osób pragnących wcześniej zanurzyć się w świecie modelingu. Już 30 maja o godzinie 9:30 z warszawskiego Krakowskiego Przedmieścia wyruszy specjalna, dedykowana ciężarówka z logiem "Top Model". Ten przejazd oficjalnie rozpocznie wielką modową paradę, wprowadzając kandydatów oraz mieszkańców stolicy w odpowiedni klimat przed decydującymi przesłuchaniami w studiu nagraniowym.