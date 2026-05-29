Akcja policji w Koszalinie. Przejęli narkotyki warte 2 miliony złotych

Narkotyki warte 2 miliony złotych nie trafią na rynek w Koszalinie

To jeden z największych sukcesów koszalińskich policjantów w ostatnim czasie w walce z przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego zabezpieczyli prawie 40 kilogramów mefedronu, co jest ogromną ilością tej niebezpiecznej substancji psychotropowej. Szacuje się, że czarnorynkowa wartość przejętych środków odurzających to blisko 2 miliony złotych. Gdyby taka partia narkotyków została wprowadzona do obrotu, mogłaby trafić do tysięcy osób, powodując nieodwracalne szkody społeczne i zdrowotne.

26-latek z Koszalina aresztowany na trzy miesiące

Zatrzymanie podejrzanego to efekt intensywnych i długotrwałych działań operacyjnych prowadzonych przez policjantów z koszalińskiej komendy. W ich wyniku w ręce śledczych wpadł 26-letni mieszkaniec Koszalina, podejrzewany o posiadanie i próbę wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna został już doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Podejrzanemu grozi nawet 12 lat więzienia

Zatrzymanemu 26-latkowi postawiono bardzo poważne zarzuty, za które polskie prawo przewiduje surowe konsekwencje. Posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych oraz udział w obrocie nimi jest przestępstwem zagrożonym karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Policjanci wciąż szczegółowo analizują zebrany w sprawie materiał dowodowy, który trafi do sądu. To właśnie sąd ostatecznie zadecyduje o kwalifikacji prawnej czynów oraz wymiarze kary dla podejrzanego.

To nie koniec sprawy? Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań

Śledczy podkreślają, że zatrzymanie 26-latka nie musi oznaczać końca tej sprawy. Funkcjonariusze traktują ją jako rozwojową, co sugeruje, że mężczyzna mógł nie działać w pojedynkę, lecz być częścią większej grupy przestępczej. Obecnie policjanci drobiazgowo ustalają wszystkie okoliczności związane z jego działalnością oraz ewentualne powiązania z innymi osobami. Dlatego nie wyklucza się kolejnych zatrzymań w związku z przejęciem ogromnej partii mefedronu w Koszalinie.

Źródło: Policja.pl