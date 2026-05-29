Dzieci czekają na 1 czerwca, rodzice patrzą w kalendarz. Ten poniedziałek może być kłopotliwy

Czy 1 czerwca 2026 idziemy do szkoły? Krótka odpowiedź

Dla wszystkich uczniów, którzy liczyli na dodatkowy dzień wolnego w 2026 roku, nie mamy najlepszych wiadomości. Zgodnie z kalendarzem opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1 czerwca nie figuruje jako dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych. Ponieważ w tym roku święto wszystkich najmłodszych wypada w poniedziałek, jest to standardowy dzień pracy i nauki.

Aktualnie obowiązująca Ustawa o dniach wolnych od pracy nie uwzględnia Dnia Dziecka na liście świąt narodowych czy religijnych, które gwarantują przerwę w edukacji. Oznacza to, że z formalnego punktu widzenia obecność w szkole jest obowiązkowa. Warto jednak wiedzieć, że lekcje w tym konkretnym dniu wyglądają zupełnie inaczej niż w pozostałe poniedziałki roku szkolnego.

Dzień bez sprawdzianów – co się dzieje w szkołach 1 czerwca?

Mimo że formalnie dzieci muszą stawić się w swoich placówkach, większość dyrektorów i nauczycieli doskonale wie, że 1 czerwca to czas na zabawę, a nie na rozwiązywanie trudnych zadań z matematyki. W polskiej tradycji szkolnej Dzień Dziecka jest niemal zawsze czasem wolnym od klasycznych lekcji, odpytywania przy tablicy czy pisania zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów i kartkówek.

Zamiast siedzenia w ławkach, szkoły organizują różnego rodzaju wydarzenia integracyjne. Bardzo popularne są Dni Sportu, podczas których uczniowie biorą udział w turniejach piłki nożnej, siatkówki czy lekkoatletycznych zmaganiach. Często planowane są również pikniki na świeżym powietrzu, ogniska, wyjścia do kina, teatru lub wspólne wizyty w parkach rozrywki. To sprawia, że choć szkoła jest otwarta, atmosfera w niej jest czysto świąteczna.

Dla wielu uczniów to jeden z najprzyjemniejszych dni w roku. Nauczyciele zamiast realizować sztywny program nauczania, stawiają na budowanie relacji z klasą i wspólną zabawę. Wiele placówek pozwala tego dnia na luźniejszy ubiór lub organizuje tematyczne bale przebierańców, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość tego poniedziałku i pozwala dzieciom poczuć się swobodniej.

Dni dyrektorskie – czy dyrektor może dać wolne?

Część rodziców zastanawia się, czy szkoła może wykorzystać tak zwane dni dyrektorskie, aby całkowicie zwolnić uczniów z przychodzenia do placówki 1 czerwca. Każdy dyrektor szkoły podstawowej ma do dyspozycji pulę do 8 dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym, które może rozdysponować według uznania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

W praktyce jednak dyrektorzy bardzo rzadko decydują się na takie rozwiązanie właśnie w Dzień Dziecka. Wynika to przede wszystkim z faktu, że szkoła ma obowiązek zapewnienia opieki uczniom, zwłaszcza tym najmłodszym. Gdyby ogłoszono całkowity dzień wolny, wielu pracujących rodziców miałoby problem z organizacją czasu dla swoich pociech. Dlatego preferowaną formą świętowania jest organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych o charakterze rozrywkowym.

Jeśli jednak dyrektor zdecyduje się na wykorzystanie dnia dyrektorskiego, informacja o tym musi zostać przekazana rodzicom i uczniom ze stosownym wyprzedzeniem. W takim przypadku lekcji nie ma w ogóle, ale szkoła i tak zazwyczaj oferuje zajęcia świetlicowe dla dzieci, których rodzice nie mogą zostać w domu i muszą w tym czasie normalnie pracować.

Dzień Dziecka wolny dla rodziców? To mogłoby się zmienić

Temat wolnego 1 czerwca powrócił w maju 2026 roku za sprawą petycji, która wpłynęła do polskiego Senatu. Autorzy tej inicjatywy zaproponowali, aby Dzień Dziecka stał się dniem wolnym od pracy dla rodziców. Argumentują to potrzebą wzmacniania więzi rodzinnych i umożliwienia dorosłym pełnego zaangażowania się w świętowanie ze swoimi dziećmi bez konieczności brania urlopu.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że na ten moment propozycja ta jest jedynie projektem społecznym na etapie analiz. Nie wprowadzono żadnych zmian w prawie, które obowiązywałyby już w czerwcu 2026 roku. Oznacza to, że rodzice, którzy chcieliby spędzić ten poniedziałek ze swoimi dziećmi na całodniowej wycieczce, muszą złożyć standardowy wniosek o urlop wypoczynkowy u swojego pracodawcy.

Dyskusja nad tym pomysłem pokazuje jednak, jak ważny społecznie jest to temat. Coraz częściej mówi się o tym, że 1 czerwca powinien być dniem celebrowanym wspólnie, a nie tylko w ramach szkolnych murów. Póki co uczniowie spotkają się w szkołach, by wspólnie cieszyć się swoim świętem, a rodzice będą mogli dołączyć do nich dopiero po godzinach pracy lub w ramach zaplanowanego wcześniej wolnego.