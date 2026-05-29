Uwielbiana influencerka i piłkarz reprezentacji Polski już po ślubie! Ceremonia w tajemnicy

Tymoteusz Puchacz i Oliwciaks są małżeństwem. Zaręczyny w Azerbejdżanie i szybki ślub

26-letnia Oliwia Nincevic jest prężnie działającą bizneswoman i twórczynią internetową, której profile na Instagramie, TikToku oraz YouTube śledzą setki tysięcy internautów. W sieci, pod pseudonimem Oliwciaks, publikuje głównie materiały dotyczące mody i stylu życia. Jej wybranek, 27-letni Tymoteusz Puchacz, to lewy obrońca z bogatym doświadczeniem zdobytym w zagranicznych ligach i 15 meczami w barwach narodowych. Oświadczyny miały miejsce w styczniu 2026 roku w Azerbejdżanie, gdzie aktualnie przebywają, a do ożenku doszło już po upływie zaledwie kilku miesięcy!

Tymoteusz Puchacz o ślubie z Oliwią Nincevic. Rodzina myślała, że jedzie na galę

Najbardziej intrygujący w całej sytuacji był jednak sposób, w jaki zorganizowano wydarzenie. Zakochani wymyślili sprytną strategię, by utrzymać ceremonię w ścisłej tajemnicy, nawet przed członkami najbliższej rodziny. Kulisy tego misternego przedsięwzięcia piłkarz zdradził w programie „Kanału Sportowego”, wyjaśniając, jak wprowadzili bliskich w błąd.

Byli w szoku, nie spodziewali się. Myśleli, że jadą na galę influencerską, wygenerowaliśmy zaproszenia AI. Myślałem, że to nie wzbudzi podejrzeń, ale podobno trochę wzbudziło. Jechali jak na galę, więc łatwo było to połączyć tak, żeby każdy był ładnie ubrany, a kobiety pomalowane. Parę razy dałem gafę typu: jak świadkowa przyjechała, to powiedziałem do niej „świadkowa”. Było blisko wpadki, ale uratowałem sytuację - opowiedział Puchacz.

Szczegóły nietypowej akcji ujawnili na własnych zasadach młodzi małżonkowie. Na ich profilach społecznościowych pojawiły się ujęcia z kameralnej imprezy dla grona najbliższych osób. Sam reprezentant Polski opowiedział o przebiegu wydarzeń w najnowszych rozmowach – m.in. we wspomnianym „Kanale Sportowym” oraz na kanale dziennikarza Tomasza Ćwiąkały.

