Jan Jurcec w Śląsku Wrocław. Jak Chorwat z polskimi korzeniami wzmocni defensywę?

Nowy prawy obrońca w Ekstraklasie

Jan Jurcec zasilił szeregi Śląska Wrocław, przechodząc z ukraińskiego zespołu Krywbas Krzywy Róg. Chorwacki defensor ma 25 lat i posiada polskie korzenie - jego matka jest Polką, dzięki czemu zawodnik dysponuje podwójnym obywatelstwem.

Kariera nowego gracza WKS-u rozwijała się do tej pory za granicą. W przeszłości reprezentował on barwy chorwackiego NK Kustosija Zagrzeb oraz austriackiego SCR Altach, skąd przeniósł się na Ukrainę. W zespole z Dolnego Śląska podpisał kontrakt obowiązujący aż do czerwca 2029 roku.

„Jan to istotne wzmocnienie naszej kadry. Po transferze Michała Rosiaka formacja defensywna wymagała poszerzenia i postanowiliśmy zareagować. Dla klubu ważne było również to, że Jan ma polskie obywatelstwo. W ten sposób nie zaburzamy struktury narodowościowej. To zawodnik, który ma doświadczenie także w grze na innych pozycjach, również na pozycji skrzydłowego oraz lewego wahadłowego” – skomentował transfer na łamach oficjalnej internetowej strony kluby dyrektor sportowy Śląska Rafał Grodzicki.

Kolejne transfery i trudny początek sezonu

To już kolejne wzmocnienie ekipy trenera Ante Simundzy w ostatnich dniach. Wcześniej do Śląska Wrocław dołączyli Karol Linetty oraz Ieltsin Camoes. Seria transferów ma na celu poprawę wyników po słabym starcie rozgrywek.

Wrocławska drużyna nie zachwyca formą na początku sezonu. Po sześciu rozegranych spotkaniach w Ekstraklasie zawodnicy Śląska zgromadzili na swoim koncie tylko sześć punktów. Już w niedzielę, jutro o godzinie 20:15, zmierzą się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.