Kaeyra w Tańcu z Gwiazdami 19. Kim jest tajemnicza uczestniczka nowej edycji show Polsatu?

Z Chicago na polskie sceny. Kim tak naprawdę jest Kaeyra?

Pod pseudonimem Kaeyra kryje się Karolina (Caroline) Baran, polsko-amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i utalentowana multiinstrumentalistka. Urodziła się i wychowała w okolicach Chicago, w rodzinie polskich emigrantów ze Śląska. Choć jej serce zawsze biło dla Polski, to właśnie za oceanem stawiała swoje pierwsze muzyczne kroki. Szerszej publiczności dała się poznać dzięki brawurowym występom w najpopularniejszych amerykańskich formatach telewizyjnych – "America's Got Talent" oraz "American Idol", gdzie jej zjawiskowym głosem zachwycał się sam Simon Cowell.

W Polsce zrobiło się o niej głośno za sprawą hitowego singla "Sour", który błyskawicznie podbił radiowe listy przebojów i pokrył się w naszym kraju złotem. Co ciekawe, widzowie Polsatu mieli już okazję usłyszeć ją na żywo – artystka uświetniła swoim gościnnym występem półfinał 18. edycji tanecznego show. Teraz Kaeyra wraca do programu, ale w zupełnie nowej roli: jako pełnoprawna uczestniczka walcząca o najwyższe noty surowych jurorów.

Muzyka we krwi i wielki talent. Co warto wiedzieć o nowej uczestniczce show?

Karolina Baran to nie tylko wokalistka o wyjątkowej barwie głosu, ale przede wszystkim wszechstronnie wykształcona artystka. Naukę muzyki rozpoczęła zaledwie w wieku sześciu lat w szkole prowadzonej przez jej mamę. Perfekcyjnie gra na pianinie, gitarze basowej, flecie poprzecznym, a nawet na skrzypcach. Jej talent i potężna determinacja doprowadziły ją między innymi na prestiżowy festiwal Lollapalooza, gdzie wystąpiła jako pierwsza Polka w historii, zapisując się na kartach muzycznego świata.

Decyzja o powrocie do Polski i udziale w tanecznym formacie nie była przypadkowa. Jak sama przyznaje w wywiadach, coraz lepiej czuje się w ojczyźnie swoich przodków i to właśnie z polskim rynkiem muzycznym wiąże swoje najbliższe plany. Wokalistka liczy na to, że lata spędzone w szkołach muzycznych i doskonałe poczucie rytmu zaprocentują w tańcu, choć otwarcie deklaruje, że jest gotowa na ciężką pracę na sali treningowej oraz otaczającą ją ze wszystkich stron konstruktywną krytykę.

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Z kim Kaeyra zatańczy w nowej edycji programu?

Przewodnikiem Kaeyry po fascynującym, ale i niezwykle wymagającym świecie tańca towarzyskiego będzie Kacper Rutka. Dla utalentowanego tancerza udział w 19. edycji show Polsatu to absolutny debiut telewizyjny w tej roli. Z informacji przekazanych przez produkcję wynika, że Kacper dołączył do zaszczytnego grona trenerów "Dancing with the Stars" po wygranym castingu, z marszu wzbudzając ogromną ciekawość fanów formatu.

Rutka to profesjonalista w każdym calu. Tańczy od dziecka i wprost uwielbia adrenalinę związaną z występami na parkiecie przed wielką publicznością. Jest wielokrotnym mistrzem Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Ten młody mistrz ma pomóc amerykańskiej wokalistce opanować skomplikowane układy i stworzyć duet, który na długo zapadnie w pamięć.

Gdzie i kiedy oglądać program Taniec z Gwiazdami 19 z udziałem wokalistki?

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" to niezmiennie jeden z najbardziej uwielbianych formatów rozrywkowych w polskiej telewizji. W każdym odcinku śledzimy mordercze zmagania gwiazd z choreografiami, obserwujemy ich przełamywanie barier oraz kibicujemy w pełnej wrażeń drodze po upragnioną Kryształową Kulę. Zestawienie żywiołowej amerykańsko-polskiej wokalistki z utytułowanym mistrzem tańca może okazać się murowanym przepisem na sukces.

Najnowszy sezon telewizyjnego widowiska startuje już 6 września. Poczynania Kaeyry, Kacpra Rutki oraz pozostałych ulubieńców publiczności będzie można śledzić na bieżąco – program emituje telewizja Polsat, w każdą niedzielę o 19:55. Przed widzami wielkie emocje, zjawiskowe kreacje i mnóstwo muzyczno-tanecznych niespodzianek na najwyższym, światowym poziomie.