Kaeyra w Tańcu z Gwiazdami 19. Kim jest tajemnicza uczestniczka nowej edycji show Polsatu?

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Redakcja ESKA.pl
2026-09-05 20:03

Podbiła sceny w Stanach Zjednoczonych, zachwyciła jurorów w "America's Got Talent" i "American Idol", a teraz wraca do ojczyzny swoich rodziców, by spróbować sił na parkiecie. Kaeyra to nowa, niezwykle intrygująca gwiazda 19. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Poznajcie bliżej wokalistkę, która ma ogromną szansę stać się największym odkryciem tej jesieni w Polsacie!

Z Chicago na polskie sceny. Kim tak naprawdę jest Kaeyra?

Pod pseudonimem Kaeyra kryje się Karolina (Caroline) Baran, polsko-amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i utalentowana multiinstrumentalistka. Urodziła się i wychowała w okolicach Chicago, w rodzinie polskich emigrantów ze Śląska. Choć jej serce zawsze biło dla Polski, to właśnie za oceanem stawiała swoje pierwsze muzyczne kroki. Szerszej publiczności dała się poznać dzięki brawurowym występom w najpopularniejszych amerykańskich formatach telewizyjnych – "America's Got Talent" oraz "American Idol", gdzie jej zjawiskowym głosem zachwycał się sam Simon Cowell.

W Polsce zrobiło się o niej głośno za sprawą hitowego singla "Sour", który błyskawicznie podbił radiowe listy przebojów i pokrył się w naszym kraju złotem. Co ciekawe, widzowie Polsatu mieli już okazję usłyszeć ją na żywo – artystka uświetniła swoim gościnnym występem półfinał 18. edycji tanecznego show. Teraz Kaeyra wraca do programu, ale w zupełnie nowej roli: jako pełnoprawna uczestniczka walcząca o najwyższe noty surowych jurorów.

Muzyka we krwi i wielki talent. Co warto wiedzieć o nowej uczestniczce show?

Karolina Baran to nie tylko wokalistka o wyjątkowej barwie głosu, ale przede wszystkim wszechstronnie wykształcona artystka. Naukę muzyki rozpoczęła zaledwie w wieku sześciu lat w szkole prowadzonej przez jej mamę. Perfekcyjnie gra na pianinie, gitarze basowej, flecie poprzecznym, a nawet na skrzypcach. Jej talent i potężna determinacja doprowadziły ją między innymi na prestiżowy festiwal Lollapalooza, gdzie wystąpiła jako pierwsza Polka w historii, zapisując się na kartach muzycznego świata.

Decyzja o powrocie do Polski i udziale w tanecznym formacie nie była przypadkowa. Jak sama przyznaje w wywiadach, coraz lepiej czuje się w ojczyźnie swoich przodków i to właśnie z polskim rynkiem muzycznym wiąże swoje najbliższe plany. Wokalistka liczy na to, że lata spędzone w szkołach muzycznych i doskonałe poczucie rytmu zaprocentują w tańcu, choć otwarcie deklaruje, że jest gotowa na ciężką pracę na sali treningowej oraz otaczającą ją ze wszystkich stron konstruktywną krytykę.

Wokalistka Kaeyra śpiewa do mikrofonu. Na miniaturze obok gra na gitarze basowej. O gwieździe show przeczytasz w Eska.
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Z kim Kaeyra zatańczy w nowej edycji programu?

Przewodnikiem Kaeyry po fascynującym, ale i niezwykle wymagającym świecie tańca towarzyskiego będzie Kacper Rutka. Dla utalentowanego tancerza udział w 19. edycji show Polsatu to absolutny debiut telewizyjny w tej roli. Z informacji przekazanych przez produkcję wynika, że Kacper dołączył do zaszczytnego grona trenerów "Dancing with the Stars" po wygranym castingu, z marszu wzbudzając ogromną ciekawość fanów formatu.

Rutka to profesjonalista w każdym calu. Tańczy od dziecka i wprost uwielbia adrenalinę związaną z występami na parkiecie przed wielką publicznością. Jest wielokrotnym mistrzem Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Ten młody mistrz ma pomóc amerykańskiej wokalistce opanować skomplikowane układy i stworzyć duet, który na długo zapadnie w pamięć.

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Gdzie i kiedy oglądać program Taniec z Gwiazdami 19 z udziałem wokalistki?

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" to niezmiennie jeden z najbardziej uwielbianych formatów rozrywkowych w polskiej telewizji. W każdym odcinku śledzimy mordercze zmagania gwiazd z choreografiami, obserwujemy ich przełamywanie barier oraz kibicujemy w pełnej wrażeń drodze po upragnioną Kryształową Kulę. Zestawienie żywiołowej amerykańsko-polskiej wokalistki z utytułowanym mistrzem tańca może okazać się murowanym przepisem na sukces.

Najnowszy sezon telewizyjnego widowiska startuje już 6 września. Poczynania Kaeyry, Kacpra Rutki oraz pozostałych ulubieńców publiczności będzie można śledzić na bieżąco – program emituje telewizja Polsat, w każdą niedzielę o 19:55. Przed widzami wielkie emocje, zjawiskowe kreacje i mnóstwo muzyczno-tanecznych niespodzianek na najwyższym, światowym poziomie.

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