Wyłudzenie VAT-u w Rzeszowie. Siedem osób oskarżonych o wyłudzanie VAT-u przy obrocie folią stretch

Śledztwo prowadziła KWP w Rzeszowie

Śledztwo prowadzili funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa liczyła 7 osób. W jej skład miało wchodzić sześciu mężczyzn, w tym jeden obywatel Słowacji, oraz kobieta. Oskarżeni mają od 37 do 63 lat.

Faktury VAT poświadczające nieprawdę

Według śledczych grupa działała od października 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Grupa miała działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, popełniając przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów oraz przestępstwa skarbowe. Członkowie grupy mieli wystawiać i przyjmować faktury VAT poświadczające nieprawdę, by wykazywać krajowe dostawy i obrót folią stretch między firmami. Łańcuchy dostaw miały jedynie uwiarygodniać transakcje kupna i sprzedaży.

Podatek narażono na uszczuplenie o co najmniej 18,6 mln zł

Według komunikatu członkowie grupy mieli wykazywać w deklaracjach VAT składanych do właściwych urzędów skarbowych dane niezgodne ze stanem faktycznym. Mieli też podejmować działania, które mogły utrudnić ustalenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych, ich wykrycie, zajęcie lub orzeczenie przepadku. Według śledczych działania grupy naraziły podatek na uszczuplenie o co najmniej 18 623 631 zł. Na początku października akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Źródło: Policja.pl