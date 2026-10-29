Leszek Blanik o igrzyskach w Los Angeles. Polski Związek Gimnastyczny mierzy w medale

Systematyczna odbudowa Polskiego Związku Gimnastycznego

W Polsce sporty gimnastyczne (akrobatykę, gimnastykę sportową i artystyczną oraz skoki na ścieżce i trampolinie) uprawia ponad pięć tysięcy osób w kilkuset klubach. Kadrę narodową reprezentuje około 200 zawodników. Jak przyznał Leszek Blanik, jeszcze pięć lat temu Polski Związek Gimnastyczny zmagał się z poważnym kryzysem.

Dziś organizacja stara się odbudować struktury szkoleniowe i rozwijać popularyzację tego sportu. Kadry seniorskie są sukcesywnie odbudowywane, a wśród juniorów widać już znaczące sukcesy. Liliana Lewińska zdobyła dwa tytuły mistrzyni świata, z kolei Tomasz Le Khac był m.in. czterokrotnym finalistą mistrzostw Europy i finalistą mistrzostw świata juniorów w swojej kategorii.

"Mieliśmy bardzo duże problemy, zwłaszcza w pierwszych dwóch latach. W ostatnich trzech staramy się przebudowywać związek, zarówno jeśli chodzi o kwestię szkoleniową, bo ona jest dla nas najważniejsza, ale także w zakresie upowszechniania sportów gimnastycznych. Dążymy, aby stać się w pełni profesjonalną organizacją dorównującą najlepszym w kraju" — przyznał.

"Świadczą o tym dwa tytuły mistrzyni świata Liliany Lewińskiej, a Tomasz Le Khac to czterokrotny finalista mistrzostw Europy oraz finalista mistrzostw świata juniorów. To historyczne sukcesy" – ocenił.

Jakie są cele PZG na igrzyska w Los Angeles?

Dla mistrza olimpijskiego z Pekinu z 2008 roku najważniejszym wyzwaniem jest przygotowanie licznej reprezentacji na igrzyska w 2028 roku w Los Angeles. Wsparciem w realizacji ambitnych celów sportowych ma być nowa współpraca sponsoringowa. Sponsorem generalnym PZG do 2028 roku została firma Energa.

Współpraca ta obejmuje wsparcie dla reprezentacji, sponsoring tytularny mistrzostw Polski oraz imprezę Gimnastyka dla Wszystkich. Dla Blanika umowa z tym partnerem ma wymiar osobisty, ponieważ firma ta wspierała go podczas jego własnej kariery zawodniczej.

"Natomiast marzeniem jest nie tylko sam udział, ale skuteczna walka o medale. Plany mamy ambitne i cieszę się, że widzą to partnerzy, którzy chcą nam pomagać i nas wspierać" – zaznaczył.

"Za czasów mojej kariery sportowej, czyli... 25 kilogramów temu, ta firma bardzo mocno mi pomagała. Mogłem wtedy obiecać, że przywiozę medal olimpijski i tak się stało. Na pewno rzetelnie będziemy wykorzystywać to wsparcie, aby promować naszych sportowców. Zrobimy wszystko, by odnosili sukcesy i realizowali swoje marzenia" – dodał.