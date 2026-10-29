Amfetamina w Elblągu. Ponad 13 kilogramów narkotyków ukryto w szafie

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-10-29 18:00

27 października 2026 roku policjanci z Elbląga zabezpieczyli w jednym z mieszkań ponad 13 kilogramów amfetaminy. Narkotyki znajdowały się w dwóch foliowych workach schowanych w szafie. W sprawie zatrzymano 46-latka, który został tymczasowo aresztowany.

Bok radiowozu z napisem Policja. O przejęciu 13 kg amfetaminy w Elblągu przeczytasz na portalu Eska.
Autor: Piotr Stańczak

Ponad 13 kilogramów amfetaminy znaleziono w mieszkaniu w Elblągu

We wtorek, 27 października 2026 roku, podczas interwencji policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przeszukali jedno z mieszkań. Znaleźli tam i zabezpieczyli ponad 13 kilogramów amfetaminy. Narkotyki były ukryte w dwóch foliowych workach schowanych w szafie.

46-latek usłyszał zarzut usiłowania wprowadzenia środków psychotropowych do obrotu

W tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali 46-letniego mężczyznę. Usłyszał zarzut usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych. Grozi mu za to do 12 lat pozbawienia wolności. 29 października 2026 roku sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl

 

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