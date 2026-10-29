Amfetamina w Elblągu. Ponad 13 kilogramów narkotyków ukryto w szafie

Ponad 13 kilogramów amfetaminy znaleziono w mieszkaniu w Elblągu

We wtorek, 27 października 2026 roku, podczas interwencji policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przeszukali jedno z mieszkań. Znaleźli tam i zabezpieczyli ponad 13 kilogramów amfetaminy. Narkotyki były ukryte w dwóch foliowych workach schowanych w szafie.

46-latek usłyszał zarzut usiłowania wprowadzenia środków psychotropowych do obrotu

W tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali 46-letniego mężczyznę. Usłyszał zarzut usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych. Grozi mu za to do 12 lat pozbawienia wolności. 29 października 2026 roku sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl