"Mama na Obrotach" schudła 45 kilogramów! Zdradziła, ile teraz waży

"Mama na Obrotach" zasłynęła jako kreatorka zabawnych, często ironicznych materiałów wideo publikowanych przede wszystkim na TikToku i Instagramie. Jej charakterystyczny styl, poczucie humoru oraz dystans do siebie szybko przyciągnęły ogromne grono odbiorców - na TikToku śledzi ją prawie pięć milionów osób, a na Instagramie blisko pół miliona fanów. Klaudia, która w swoich filmikach często porusza tematy związane z organizacją czasu, planowaniem dnia i łączeniem obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. "Mama na obrotach" stała się symbolem influencerki, która mówi wprost o tym, co myśli i jak widzi świat, co wielu internautów uznało za świeże i autentyczne. Z czasem influencerka zaczęła rozwijać się również poza mediami społecznościowymi - próbuje swoich sił w stand-upie i występuje na żywo przed publicznością, zdobywając kolejnych fanów swoimi bezpretensjonalnymi występami.

Zobacz także: "Mama na obrotach" pokazała zdjęcia sprzed 10 lat. Fani oniemieli!

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o poprawianiu urody. "Moja metamorfoza nie polega na piciu rumianku i bieganiu o 6 rano"

"Mama na Obrotach" przeszła spektakularną metamorfozę. Zdradziła, ile teraz waży

Choć "Mama na obrotach" przede wszystkim jest znana z humorystycznych treści, jednak w ostatnich miesiącach ogromne zainteresowanie wzbudziła również jej osobista przemiana związana z sylwetką. Klaudia postanowiła zadbać o siebie w bardziej świadomy sposób - zaczęła zmieniać swoje nawyki żywieniowe, wprowadziła regularną aktywność fizyczną i w dwa lata zrzuciła aż 45 kilogramów! Teraz wyjawiła, ile ważyła w momencie, kiedy postanowiła zadbać o swoje zdrowie oraz zdradziła, ile obecnie waży.

Te same spodnie ta sama baba ale zupełnie inne życie🔥🥰💪135 kg tyle najwięcej ważyłam w 2024 roku… ➡️ -45 kg obecnie 90kg - napisała na Instagramie influencerka prezentując zestawienie najnowszej fotografii ze zdjęciem z 2024 roku.

Pod postem od razu pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci okazują wsparcie internautce i gratulują wytrwałości.