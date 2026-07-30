Malwina Wędzikowska ujawnia, jakiego szuka partnera. Jej wymagania są konkretne

Malwina Wędzikowska o relacjach damsko-męskich

Malwina Wędzikowska imponuje od dawna swoimi osiągnięciami zawodowymi oraz wyczuciem mody. Gwiazda stacji TVN jasno daje do zrozumienia, że cały czas czeka na wielkie uczucie w sferze prywatnej. W rozmowie z "Super Expressem" prezenterka otworzyła się na temat swoich wymagań względem ewentualnego partnera życiowego. Odpowiedź Wędzikowskiej dowodzi, że pomimo życia w blasku fleszy, marzy po prostu o zbudowaniu stabilnego i udanego związku.

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Jakie wymagania ma Malwina Wędzikowska wobec mężczyzn?

Dziennikarka "Super Expressu" zapytała celebrytkę o to, jakie cechy powinien posiadać jej wymarzony partner. Po chwili namysłu Malwina Wędzikowska sformułowała jasne oczekiwania wobec płci przeciwnej.

Mój przyszły facet powinien sprawiać, żebym czuła się bezpiecznie, żeby nie uprawiał gier, żeby był świadomy, żeby bardzo mnie kochał i żebym była dla niego priorytetem - wyznała.

Sama zainteresowana zaznaczyła od razu, że sprostanie tym warunkom jest dla wielu mężczyzn niezwykle trudne. Dziennikarka "Super Expressu" stwierdziła, że jej oczekiwania nie wydają się skomplikowane, na co gwiazda odpowiedziała stanowczo:

Nie, to strasznie trudne - mówi nam.

Według prezenterki, budowanie relacji w dzisiejszym świecie jest sporym wyzwaniem, ponieważ ludzie są często skoncentrowani wyłącznie na własnych potrzebach.

Myślę, że w dzisiejszych czasach, w jakich żyjemy, spotkanie kogoś, kto naprawdę może dać intencję tego, żeby być z tobą na sto procent i pójść z tobą w ogień, to jest, wydaje mi się, trudne. Ludzie jesteśmy skupieni na sobie - wyjawiła nam prowadząca "The Traitors".

Malwina Wędzikowska zwróciła przy tym uwagę, że jej oczekiwania wobec mężczyzn wiążą się również z tym, co sama ma do zaoferowania. Jak podkreśliła, jej wypowiedź na temat relacji ma dla niej wymiar terapeutyczny i zmusza do pracy nad sobą.

Ja też mówię to trochę jako autoterapia. Skoro czegoś wymagam, to sama też muszę taka być - wyznała nam.

Prezenterka nie kryje tego, że dba o własny rozwój osobisty i uczestniczy w sesjach terapeutycznych. Zapytana o rezultaty tych działań, z humorem przyznała, że ostateczny efekt tych zabiegów nie jest pewny.

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No nie wiadomo, czy skutecznie - zażartowała.

Pomimo trudności, Malwina Wędzikowska wciąż pragnie założyć rodzinę i związać się z osobą, z którą mogłaby dzielić wspólne życie.

Mężczyzna, który chce ze mną spędzić resztę życia i chce mieć rodzinkę, gromadkę dzieci… - wyliczała.

Poza poczuciem bezpieczeństwa i chęcią posiadania dzieci, gwiazda ma jeszcze jedno kluczowe wymaganie, któremu nie każdy mężczyzna sprosta.

I zaakceptuje moje zwierzęta - dodała z uśmiechem.