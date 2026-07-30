Jessica Ziółek zaszokowała fanów zdjęciami. Taki brzuch 5 dni po porodzie?!

Zaskakująca sylwetka Jessiki Ziółek. Zniknął brzuch!

Na swoim profilu na Instagramie Jessica Ziółek postanowiła podzielić się wyjątkowym zestawieniem zdjęć, które zrobiła kolejno przed porodem, a potem zaledwie po trzech oraz pięciu dniach. Ostatnie ujęcia wywołały spore poruszenie. Wiele osób z niedowierzaniem patrzyło na zgrabną figurę celebrytki oraz niemal kompletnie płaski brzuch. Pod postem od razu posypały się setki komentarzy pełnych zaskoczenia i podziwu.

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"Każde ciało regeneruje się w swoim czasie. Pytanie, w jakim celu jest pokazanie ciała 3 dni i 5 dni po porodzie", "Piękny czas, dbaj o siebie", "Kosmos. Regeneruj się i dbaj o siebie", "Pięknie przygotowałaś ciało do ciąży", "Piękna metamorfoza. Dużo zdrowia i miłości", "Wow. W życiu bym nie powiedziała że jesteś po porodzie. A powiedz, dużo ćwiczyłaś przed ciążą?" - pisali internauci.

Macierzyństwo to teraz całe życie Jessiki Ziółek

Była ukochana Milika, której obecnym partnerem jest Miłosz Mleczko, nie tai, że narodzenie syna to dla niej moment przełomowy. Chłopiec przyszedł na świat 22 lipca.

Od wczoraj wszystko ma nowy sens - witaj na świecie, Synku. Kochamy Cię - wyznała influencerka.

A wkrótce opublikowała kolejne wyznanie:

Odkąd zostałam mamą, moje serce ma swoje własne życie. Leży obok mnie.

Odpowiadając na pytania ciekawskich, Ziółek przyznała również, że miała poród naturalny. Nie zagłębiała się jednak mocno w to, jak dokładnie wyglądała jej droga do szybkiego zgubienia pociążowych krągłości. Podkreśliła jedynie, że kobiecy organizm jest prawdziwym fenomenem.

Dzień przed porodem. 3 dni po porodzie. 5 dni po porodzie. Te trzy zdjęcia przypominają mi, jak niesamowite jest kobiece ciało. W ciągu kilku dni potrafi przejść przez ciążę, poród i rozpocząć regenerację. To nie jest droga na skróty - to proces pełen siły, bólu, zmian i miłości. Patrzę na siebie z ogromną wdzięcznością. Za to, że moje ciało stworzyło życie. Za to, że dało radę. Za wszystko, co przeszło i nadal robi każdego dnia. Dziś nie patrzę na niedoskonałości. Patrzę na siłę. Jestem wdzięczna. Za swoje ciało. Za swoje dziecko. Za ten niezwykły dar, jakim jest macierzyństwo - pisała Ziółek.

Trzeba tu koniecznie zaznaczyć, że każdy przypadek jest absolutnie unikalny. Dojście do dawnej formy po ciąży i porodzie to złożony proces zależny od mnóstwa indywidualnych zmiennych. Publikacje celebrytek w mediach społecznościowych w żadnym razie nie mogą stanowić bezwzględnego wzorca dla młodych mam.

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