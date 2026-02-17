Malwina Wędzikowska rozstała się z partnerem. Nowe doniesienia nie pozostawiają złudzeń

Malwina Wędzikowska: Od wieszaków do prime time'u

Malwina Wędzikowska to prawdziwa ikona stylu, która przez lata dbała o wizerunek uczestników takich hitów jak "Taniec z Gwiazdami", "The Voice of Poland" czy "Top Model". Z czasem zamieniła kulisy na pierwszy plan i dziś błyszczy jako prowadząca formatu "The Traitors. Zdrajcy". Program okazał się strzałem w dziesiątkę, a już 22 lutego wystartuje jego trzeci sezon. Oficjalna prezentacja nowych odcinków zaplanowana jest podczas wieczornej ramówki TVN.

Równie gorące emocje, co jej kreacje, budzi życie uczuciowe gwiazdy. Stylistka ma za sobą głośny medialnie związek z producentem Rinke Rooyensem, z którym spotykała się w latach 2010-2015. Po zakończeniu tej relacji Wędzikowska nie mówiła za wiele o swoich nowych związkach, chociaż była łączona z kilkoma znanymi mężczyznami.

Zobacz również: "The Traitors. Zdrajcy". Malwina Wędzikowska zdradza nam kulisy programu. "To absolutnie przeszło nasze oczekiwania"

Koniec sielanki. Malwina Wędzikowska znów solo?

W ostatnich latach wydawało się, że Malwina Wędzikowska znalazła bezpieczną przystań u boku Bartosza Młodystacha. Młodszy o dziewięć lat instruktor jazdy na deskorolce sporadycznie pojawiał się w jej mediach społecznościowych, choć gwiazda starała się trzymać tę relację z dala od blasku fleszy. Dopiero po trzech latach związku zdradziła, że poznali się przez aplikację randkową i od razu złapali wspólny język. Wędzikowska nie ukrywała też, że marzy o powiększeniu rodziny, choć kwestie zdrowotne stanowiły tu pewne wyzwanie.

"Tak, to jest moje największe marzenie, żebyśmy z Bartkiem, moim partnerem, zostali rodzicami. Ale jak człowiek skacze z jednej produkcji do drugiej, trzeba wygenerować czas. Ja nie potrafię zrezygnować z tego całego zamieszania, robienia sociali, a do zakładania rodziny potrzebuję się wyłączyć. Zobaczymy, jak to będzie, trzymajcie za mnie kciuki" - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Po tak szczerych deklaracjach fani spodziewali się raczej zaproszenia na ślub niż wieści o końcu relacji. Niestety, wiele wskazuje na to, że ich drogi się rozeszły. Instruktor zniknął z otoczenia stylistki i nie towarzyszył jej podczas ostatnich wakacji. Jak donosi serwis Pudelek, Malwina Wędzikowska rzeczywiście jest znowu singielką. Według informatorów portalu gwiazda bardzo przeżyła to rozstanie i na ten moment nie zamierza komentować sprawy publicznie.

Zobacz również: Sytuacja była beznadziejna. Malwina Wędzikowska uratowała szczeniaka przed śmiercią

31

Sonda Komu kibicowałeś w 2 sezonie "The Traitors. Zdrajcy"? Zdrajcom Lolajnym