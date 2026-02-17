Gmina chce uhonorować Kacpra Tomasiaka. Wójt mówi wprost, co jest niemożliwe

Reprezentanci Polski w skokach narciarskich wracają do kraju.

Kacper Tomasiak przywozi z imprezy we Włoszech komplet trzech krążków.

Władze gminy Wilkowice szukają sposobu na uhonorowanie 19-latka.

Wójt stanowczo odrzucił jeden z pomysłów dotyczących nazewnictwa obiektów.

Władze szukają sposobu na uhonorowanie mistrza

Debiut Kacpra Tomasiaka na włoskich arenach zakończył się spektakularnym triumfem, który wywołał falę radości w całej Polsce, a szczególnie w jego rodzinnej gminie Wilkowice. Zawodnik klubu LKS Klimczok Bystra stał się lokalnym bohaterem, a samorządowcy natychmiast rozpoczęli dyskusję nad formą trwałego upamiętnienia tego wyczynu. Okazuje się jednak, że entuzjazm urzędników zderzył się z realnymi problemami logistycznymi dotyczącymi nazewnictwa.

19-latek w poniedziałkowy wieczór dołożył do swojej kolekcji tytuł wicemistrza olimpijskiego w konkursie duetów, startując w parze z Pawłem Wąskiem. Wcześniej młody skoczek zdobył już srebro i brąz w rywalizacji indywidualnej. Tak fenomenalna postawa zaskoczyła wszystkich, włącznie z gospodarzem gminy.

"Kilka dni temu mówiłem, że liczę na jego miejsce w pierwszej dziesiątce w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej... Tymczasem mamy trzy medale igrzysk, które zdobył zawodnik związany z klubem z Bystrej" - zauważył wójt Maciej Mrówka.

Samorządowiec przyznał, że sukces mieszkańca Bystrej musi zostać odpowiednio odnotowany w przestrzeni publicznej. Władze nie mają wątpliwości co do konieczności działania, trwają jednak analizy konkretnych rozwiązań.

"Zastanawiamy się, jak to zrobić" - przyznał wójt. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek już z medalami! Piękne obrazki na podium!

Sytuacja jest patowa ze względu na historię lokalnej infrastruktury. W maju planowane jest uroczyste otwarcie zmodernizowanego kompleksu małych skoczni na granicy Bielska-Białej i Bystrej. Choć nadanie im imienia nowej gwiazdy sportu wydaje się logicznym krokiem, opcja ta została natychmiast skreślona.

"Zmiana nazwy kompleksu skoczni nie wchodzi jednak w grę" - dodał stanowczo Mrówka.

Zajęte miejsca: Józef Przybyła i Julian Fałat

Przeszkodą są obecni patroni. Skocznie noszą już imię wybitnego skoczka, Józefa Przybyły. Podobnie wygląda kwestia ulicy przy siedzibie klubu LKS Klimczok. Ta z kolei upamiętnia Juliana Fałata, słynnego malarza, który ostatnie lata życia spędził właśnie w Bystrej.

Polacy ze srebrem igrzysk! Niewiarygodny zwrot akcji w Predazzo. Co za historia!

Ostateczna forma uhonorowania mistrza ma zostać wypracowana w porozumieniu ze środowiskiem sportowym. Wójt podkreśla wagę współpracy w tej materii.

"Chciałbym, aby sposób tego upamiętnienia był ostatecznie pomysłem nie tylko władz gminy, ale także klubu" - zaznaczył wójt.

Mieszkańcy nie będą musieli długo czekać na konkrety. Maciej Mrówka zapowiedział, że decyzja może zostać ogłoszona już w najbliższą środę. To właśnie wtedy w Bystrej odbędzie się oficjalne powitanie Kacpra Tomasiaka wracającego z Włoch.