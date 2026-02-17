Igrzyska olimpijskie 2026 - kto wystąpi na ceremonii zamknięcia? Na scenie m.in. gwiazdy Eurowizji

Gwiazdy Eurowizji na ZIO 2026

Organizatorzy ceremonii zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 poinformowali, kto wystąpi podczas uroczystości. Na wydarzenie powinni zerknąć fani Eurowizji. Na scenie pojawią się uczestnicy tego konkursu. Co ciekawe, będą to włoscy artyści, którzy na Eurowizji nie byli reprezentantami Włoch, a San Marino! Pierwsza osoba to Gabry Ponte, który brał udział w Eurowizji 2025 w Bazylei i udało mu się zakwalifikować do finału. Kolejny wykonawca to kontrowersyjny piosenkarz Achille Lauro. Jego eurowizyjny występ wydarzył się trochę dawniej, bo w 2022 roku. On niestety nie miał szczęścia i odpadł w półfinale. Kto oprócz nich wystąpi na ceremonii zamknięcia?

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 w cieniu potężnego bojkotu. Grecki idol i gwiazda "Love Island" uratują show?

Igrzyska Olimpijskie. Zbigniew Bródka: Żurek? Czekam na medale!

Alessia Cara na ZIO 2026

Sporym zaskoczeniem jest, że na ceremonii zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 wystąpi Alessia Cara. To jej powrót na dużą międzynarodową scenę. Choć w ostatnich latach dużo się o niej nie mówi, kiedyś była bardzo popularna. W 2018 roku zdobyła nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy nowy artysta. Nie bez powodu! Wtedy miała za sobą bardzo dobry rok, ponieważ udało jej się wykreować takie hity jak "Scars To Your Beautiful", "Stay" i "1-800-273-8255". Współpracowała z takimi artystami jak Zedd, Khalid i Bastille.

10

Ceremonia zamknięcia igrzysk 2026 - kiedy i gdzie oglądać?

Ceremonia zamykająca Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 zaplanowana jest na niedzielę, 22 lutego. Start wydarzenia przewidziano na godzinę 20:25, a jego finał około 23:05. Widzowie w Polsce obejrzą transmisję przygotowaną przez Telewizja Polska. Ceremonia będzie emitowana na kanale TVP2. Dla użytkowników internetu dostępna będzie również relacja na żywo w serwisie tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.