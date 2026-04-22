Malik Montana jednak nie zagra w tym mieście. Organizatorzy odwołali koncert: "muzyka ma łączyć"

Malik Montana bez wątpienia należy do najpopularniejszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych artystów na polskiej scenie raperskiej. Niedawno 37-latek znalazł się na liście gości Jarmarku Spichrzowego - imprezy organizowanej w Grudziądzu z okazji 735-lecia nadania mu praw miejskich. Ogłoszenie wywołało spore poruszenie i już po kilku dniach padła informacja, że do występu Malika jednak nie dojdzie.

Ogłoszenie koncertu Malika Montany na święcie w Grudziądzu spotkało się z dużym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Wielu fanów rapera ucieszyło się z przyjazdu idola, jednak nie zabrakło też głosów oburzenia wyborem organizatorów. Natychmiast wybrzmiały komentarze dotyczące tekstów piosenek Malika Montany. W imieniu oburzonych głos zabrało też Stowarzyszenie Jo - Pozytywny Ruch Miejski, sprzeciwiając się zaproszeniu na Jarmark Spichrzowy "wykonawcy utożsamianego z przekazem promującym narkotyki, alkohol, uprzedmiotowienie kobiet oraz postawy sprzeczne z dobrem wspólnoty".

Organizatorzy tłumaczą, dlaczego odwołali występ

W reakcji na ostre głosy sprzeciwu, za pośrednictwem profili Jarmarku Spichrzowego w sieci gospodarze imprezy poinformowali o rezygnacji z koncertu Malika Montany. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, organizatorom zależy na zjednoczeniu wszystkich mieszkańców Grudziądza, dlatego ze względu na zaistniałe podziały możemy się spodziewać ogłoszenia innych muzycznych gości święta tego miasta.

"W związku z podzielonymi opiniami dotyczącymi koncertu Malika Montany, który miał odbyć się na Błoniach Nadwiślańskich, w myśl idei "muzyka ma łączyć, nie dzielić", podjęto decyzję o odwołaniu koncertu. Chcemy, aby Jarmark Spichrzowy po raz kolejny był wspólnym świętem dla wszystkich mieszkańców Grudziądza. Śledźcie nasze media społecznościowe - wkrótce nowe koncertowe ogłoszenia" - czytamy.

