Doda wygadała się, że ma nowego partnera?! Podpisała dokument o poufności

Doda ma za sobą burzliwe rozstania, a jej medialne związki stały się jedną z głównych osi serialu dokumentalnego wyprodukowanego przez Papaya Films i dostępnego na platformie Prime Video. Artystka nie omówiła jednak każdej ze swoich medialnych relacji. Część byłych partnerów "oszczędziła", uznając, że nie każdy związek miał dla niej takie samo znaczenie, o czym opowiedziała w rozmowie z Eską.

Gdybym się odniosła do wszystkich związków medialnych, to już w ogóle nie byłoby czasu nawet na jeden mój koncert. Uznałam, że będę wspominać o tych osobach, które miały realny wpływ na moje życie i faktycznie ich bycie w moim życiu wniosło coś do mojego życia lub innych. (...) Z całym szacunkiem, ale można nazwać ich takimi przecinkami, które nic nie wniosły do mojego życia i chwilę po rozstaniu już o nich zapomniałam. Nie mogę im dawać takiej przestrzeni, bo bym oszukiwała, gdybym myślała, że na te przestrzeń zasługują i są na tyle istotni w kontekście mojego życiorysu. Nie są - wyjawiła w rozmowie z Eską.

Od pewnego czasu fani spekulują, że serce piosenkarki znów jest zajęte. Jedną z poszlak miał być jej udział w podcaście u Gosi Ohme, podczas którego padły wymowne słowa. Dodatkowo w utworze "Pamiętnik" Doda śpiewa: "może teraz mam już z kim". W rozmowie z Pudelkiem artystka jeszcze bardziej podsyciła domysły, przyznając wprost, że obecnie obowiązuje ją tzw. "lojalka".

Doda ma nowego partnera?!

Po rozstaniu z poprzednim partnerem Doda podjęła decyzję, że nie będzie już publicznie eksponować swoich relacji ani dzielić się szczegółami życia uczuciowego, jak robiła to wcześniej. Mimo to artystka co jakiś czas podsyca spekulacje, sugerując, że jej serce nie jest już wolne. W wywiadzie dla Pudelka, opowiadając o swoich przeszłych związkach, zdradziła, że w obecnej relacji zdecydowała się na krok, którego wcześniej unikała, a mianowicie podpisanie umowy o zachowaniu poufności.

Nigdy w życiu nie wejdę w związek bez lojalki. To był mój błąd, że przez tyle lat... Teraz mam podpisaną - wypaliła.

Myślicie, że uda jej się utrzymać związek w tajemnicy? A może to kolejna prowokacja? W końcu Doda wie, jak grać w tę grę zwaną show-biznesem.