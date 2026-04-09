Małgorzata Rozenek-Majdan na premierze we Francji. Wyglądała zjawiskowo

Małgorzata Rozenek-Majdan uczestniczyła w europejskiej prezentacji nowej marki motoryzacyjnej, którą zorganizowano w monumentalnym gmachu Palais Garnier. Słynna paryska opera zachwycała przepychem, a złocone detale i majestatyczne schody stanowiły doskonałą scenerię dla ekskluzywnej imprezy. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło osobistości ze świata show-biznesu, które podziwiały luksusowe pojazdy w niezwykle szykownych kreacjach.

Czarna suknia Małgorzaty Rozenek-Majdan zachwyciła w Paryżu

Celebrytka zrezygnowała z ekstrawagancji na rzecz sprawdzonej klasyki, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Założyła długą, czarną kreację o minimalistycznym fasonie, doskonale eksponującą figurę. Rozszerzający się ku dołowi materiał dodawał sylwetce lekkości, natomiast mocno zabudowana góra z długim rękawem podkreślała formalny charakter stroju. Całość uzupełniała jedynie subtelna, mała torebka, bez zbędnych i krzykliwych dodatków.

Małgorzata Rozenek-Majdan pozuje na schodach Palais Garnier

Największe poruszenie w internecie wywołał kadr, na którym Małgorzata Rozenek-Majdan pozuje na słynnych schodach francuskiej opery. Otaczały ją bogate kompozycje z kwiatów, a tło wypełniały architektoniczne rzeźby i zdobienia, tworząc iście paryski klimat. Co istotne, tak wyrazista scenografia nie przyćmiła samej prezenterki. Uwagę internautów zwróciła przede wszystkim niezwykła swoboda celebrytki, rozpuszczone włosy oraz promienny uśmiech, pozbawiony sztucznego pozowania. Widać wyraźnie, że w tym otoczeniu czuła się znakomicie.

Tomasz Kammel i Grzegorz Krychowiak u boku Małgorzaty Rozenek-Majdan

W prestiżowym wydarzeniu uczestniczyli również inni znani Polacy, w tym Tomasz Kammel oraz Grzegorz Krychowiak. Ich spotkanie zaowocowało wspólnymi fotografiami, które błyskawicznie obiegły internet. Fani mogą już podziwiać, jak rodzime gwiazdy wyglądały podczas tego wyjątkowego wieczoru w stolicy Francji.

