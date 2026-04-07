Wcale nie taka perfekcyjna. Małgorzata Rozenek nad morzem. Zaskakujące kulisy wyjazdu z rodziną. Zdjęcia paparazzi

Luksusowy wypoczynek Małgorzaty Rozenek-Majdan za tysiące złotych

Praca przed kamerami telewizyjnymi to tylko jedno ze źródeł dochodu znanej prezenterki, ponieważ gigantyczne zyski generują przede wszystkim kontrakty reklamowe realizowane w mediach społecznościowych. Z tego powodu Małgorzata Rozenek-Majdan rzadko rozstaje się ze smartfonem, a zawodowe obowiązki wykonuje nawet w trakcie świątecznego odpoczynku. W okresie Wielkanocy cała rodzina Majdanów udała się do miejscowości Kołczewo na wyspie Wolin, zabierając ze sobą synów Tadeusza i Henryka (dwóch młodszych synów) oraz dwa psy. Znana para wynajęła tam potężną willę z basenem i sześcioma sypialniami, gdzie jedna doba kosztowała imponujące pięć tysięcy złotych.

Szybko wyszło na jaw, że ten luksusowy pobyt miał w dużej mierze charakter komercyjny. Rozenek otrzymała odpowiednie wynagrodzenie za promowanie świątecznego wyjazdu, dlatego musiała wywiązać się z określonych zobowiązań wobec sponsorów i regularnie publikować nowe materiały w Internecie.

Paparazzi przyłapali Małgorzatę Rozenek-Majdan na plaży

Małgosia Rozenek i Radek Majdan z pewnością liczyli na mnóstwo słońca, zwłaszcza że w okresie świątecznym niemal cała Polska cieszyła się doskonałą aurą. Nad bałtyckim wybrzeżem warunki atmosferyczne okazały się jednak wyjątkowo bezlitosne. Tuż po przyjeździe gwiazd niebo całkowicie zasnuło się ciężkimi chmurami, a przez kolejne dwa dni bez przerwy padał rzęsisty deszcz.

Fatalne warunki pogodowe mocno skomplikowały plany zawodowe prezenterki, która zamierzała stworzyć serię perfekcyjnych nagrań na swoje profile społecznościowe. Zamiast słońca zastała jedynie szarość i chłód, przez co wizyta na plaży potrwała zaledwie kilkanaście minut. Po zrealizowaniu błyskawicznej sesji zdjęciowej zmarznięta Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan z dziećmi natychmiast uciekli do ciepłej willi.

