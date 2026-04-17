Małgorzata Kożuchowska zagra w nowym serialu Polsatu. To polska wersja światowego hitu!

Małgorzata Kożuchowska zagra sprzątaczkę w nowym serialu

Stacja Polsat we współpracy z platformą SkyShowtime od dłuższego czasu w wielkiej tajemnicy przygotowuje rodzimą wersję francuskiego formatu. Chodzi o produkcję zatytułowaną "Genialna Morgan", którą polscy widzowie kojarzą z emisji na kanale FX. Fabuła skupia się na perypetiach samotnie wychowującej troje dzieci kobiety, która nocami dorabia jako sprzątaczka na policyjnym komisariacie. To właśnie w nią, zgodnie z życzeniem Edwarda Miszczaka, wcieli się Małgorzata Kożuchowska.

Bohaterka posiada jednak niezwykle wysoki iloraz inteligencji na poziomie 160 punktów. Kiedy pewnego razu przypadkowo rozwiązuje skomplikowaną sprawę kryminalną, jej życie ulega całkowitej zmianie. Otrzymuje posadę policyjnej profilerki i zaczyna tropić najniebezpieczniejszych zbrodniarzy.

Edward Miszczak postawił na Małgorzatę Kożuchowską

W postać charyzmatycznej i bezpośredniej w obyciu bohaterki wcieli się właśnie 55-letnia aktorka. Zaangażowanie gwiazdy "Rodzinki.pl" do tego projektu było bezpośrednią inicjatywą 71-letniego Edwarda Miszczaka. Dyrektorowi programowemu bardzo zależało na zatrudnieniu rozpoznawalnej twarzy, która przyciągnie przed ekrany ogromną widownię. W przeszłości z Małgorzatą Kożuchowską współpracowali już przy tworzeniu "Drugiej szansy" dla stacji TVN, a tamten wybór obsadowy okazał się strzałem w dziesiątkę. Serial był prawdziwym hitem!

Zobacz również: Marcin Prokop o transferze do Polsatu. O Miszczaku mówi jednoznacznie

Zarobki Małgorzaty Kożuchowskiej. Aktorka zgarnie fortunę

Dziennikarze ustalili, że nowa produkcja będzie wymagała od odtwórczyni głównej roli ogromnego zaangażowania. Gwiazda spędzi na nagraniach ponad trzydzieści dni zdjęciowych.

Zobacz również: Kożuchowska i Wieniawa w nowej kampanii. Ich stawki zwalają z nóg

- Na planie będzie niemal non stop, bo większość scen w serialu jest z nią. Ekipa jest podekscytowana, bo w takim wydaniu Gośki jeszcze nikt nie widział. Znowu zaskoczy

Takie zakulisowe informacje przekazali dziennikarzom "Super Expressu" producenci formatu. Intensywna praca przełoży się na bardzo wysokie wynagrodzenie dla artystki. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że za pierwszy sezon Małgorzata Kożuchowska zainkasuje co najmniej 150 tysięcy złotych. Kwota ta może drastycznie wzrosnąć w przypadku realizacji kolejnych transz, podobnie jak miało to miejsce za granicą. Dodatkowe zyski z reklam, powrotu serialu "Rodzinka.pl" oraz kontynuacji hitowej "Anieli" zagwarantują gwieździe ogromne przychody.