Akcja ratunkowa w Płocku. Policjantom pomógł ratownik medyczny po służbie

Dramatyczne zgłoszenie w Płocku. Policja szukała mężczyzny nad Wisłą

Wszystko zaczęło się w niedzielę, 1 czerwca 2026 roku, od dramatycznego telefonu na numer alarmowy. Zgłaszająca osoba poinformowała dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Płocku o bliskim, który znalazł się w sytuacji zagrażającej jego życiu. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna może znajdować się w rejonie płockich bulwarów nadwiślańskich. Natychmiast na miejsce skierowano patrol z Oddziału Prewencji Policji w Płocku, który rozpoczął intensywne poszukiwania wzdłuż rzeki, sprawdzając każdy zakamarek terenu.

Interwencja przy ulicy Okrzei. Ranny mężczyzna na schodach

Podczas patrolowania terenu w okolicach skrzyżowania ulic Okrzei i Kazimierza Wielkiego do policjantów podbiegł zaniepokojony przechodzień. Wskazał im dokładne miejsce na pobliskich schodach prowadzących nad Wisłę, gdzie leżała potrzebująca pomocy osoba. Policjanci odnaleźli tam mocno krwawiącego mężczyznę, z którym kontakt był bardzo ograniczony. Nie tracąc ani chwili, funkcjonariusze przystąpili do tamowania groźnego krwotoku, wykorzystując swoje przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Wspólna akcja policji i ratownika. Mężczyzna trafił do szpitala

W trakcie walki o życie rannego doszło do niezwykłego zbiegu okoliczności. Do policjantów dołączył przechodzący obok mężczyzna, który okazał się być czynnym zawodowo ratownikiem medycznym, spędzającym akurat swój wolny czas w tej okolicy. Jego profesjonalne wsparcie było bezcenne aż do momentu przyjazdu wezwanego na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Po przybyciu karetki policjanci pomogli w bezpiecznym przetransportowaniu poszkodowanego do ambulansu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną opiekę medyczną i pozostał na dalszym leczeniu.

Źródło: Policja.pl