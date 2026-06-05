Żużlowe Grand Prix w Manchesterze. Zmarzlik i Woryna na czele stawki przed kolejnymi rundami

Trzecia runda żużlowych mistrzostw świata odbędzie się w angielskim Manchesterze.

Bartosz Zmarzlik ma szansę zdobyć swój siódmy tytuł najlepszego zawodnika na globie.

Kibice mogą śledzić sportowe zmagania dzięki telewizyjnym oraz internetowym relacjom na żywo.

Piątkowe i sobotnie wieczory upłyną pod znakiem trzeciej oraz czwartej rundy indywidualnych mistrzostw świata na żużlu w Manchesterze. Obecnie szczyt tabeli należy do reprezentantów Polski. Obrońca tytułu Bartosz Zmarzlik uzbierał dotychczas trzydzieści dwa punkty. Zaledwie jedno oczko mniej posiada Kacper Woryna, który zwyciężył podczas pierwszego tegorocznego turnieju w niemieckim Landshut. Na najniższym stopniu podium klasyfikacji generalnej plasuje się z kolei Australijczyk Brady Kurtz z dorobkiem dwudziestu sześciu punktów.

Na brytyjskim torze zaprezentuje się łącznie trzech Biało-Czerwonych. Obok Bartosza Zmarzlika i Kacpra Woryny wystąpi również Patryk Dudek. Niestety kontuzja wyeliminowała ze startu Dominika Kuberę. Zamiast niego kibice zobaczą reprezentanta Czech Jana Kvecha. Urazy pokrzyżowały plany także innym żużlowcom. Z powodu problemów zdrowotnych zrezygnował Brytyjczyk Daniel Bewley, w miejsce którego pojawi się na torze Duńczyk Anders Thomsen. W poniedziałek napłynęły informacje o wycofaniu się Szweda Fredrika Lindgrena. Jego pozycję zajmie Niemiec Kai Huckenbeck. Organizatorzy przyznali ponadto dziką kartę Brytyjczykowi Tomowi Brennanowi.

Zmagania na brytyjskim obiekcie zaplanowano na piątek na godzinę dwudziestą czasu polskiego. Pięć godzin wcześniej zawodnicy wezmą udział w sesji kwalifikacyjnej. Sobotnia rywalizacja również rozpocznie się o godzinie dwudziestej.

Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze. Gdzie oglądać zmagania żużlowców?

Zawody zaplanowano na piątek 5 czerwca 2026 roku. Pierwszy bieg Grand Prix Wielkiej Brytanii wystartuje o godzinie dwudziestej czasu polskiego. Kibice będą mogli śledzić rywalizację na kanale Eurosport 3. Jest to nowa stacja sportowa funkcjonująca na rynku od początku kwietnia. Zmagania najlepszych żużlowców świata będą także dostępne dla internautów. Transmisje online oferują platformy streamingowe Player oraz HBO Max.

Aktualna czołówka klasyfikacji mistrzostw świata po rozegraniu dwóch turniejów prezentuje się w podany niżej sposób.

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 32 pkt

2. Kacper Woryna (Polska) 31

3. Brady Kurtz (Australia) 26

4. Leon Madsen (Dania) 21

5. Jack Holder (Australia) 21

6. Robert Lambert (W. Brytania) 20

7. Jason Doyle (Australia) 19

8. Daniel Bewley (W. Brytania) 18

9. Dominik Kubera (Polska) 17

10. Michael Jepsen Jensen (Dania) 16

11. Patryk Dudek (Polska) 15