Zatrzymanie we Wrocławiu. Wpadła gruzińska szajka recydywistów okradająca domy

Akcja policji we Wrocławiu. Gruzińska szajka włamywaczy w rękach kryminalnych

W poniedziałek, 1 czerwca 2026 roku, na terenie Wrocławia doszło do finału wielotygodniowej akcji policyjnej. Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Oławie, wspierani przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zatrzymali trzech obywateli Gruzji w wieku 24, 45 i 50 lat. Zatrzymanie było efektem skrupulatnej pracy operacyjnej, podczas której śledczy analizowali dowody i weryfikowali wszelkie tropy mogące prowadzić do sprawców. Determinacja funkcjonariuszy pozwoliła na precyzyjne wytypowanie i ujęcie osób podejrzewanych o serię kradzieży z włamaniem na terenie dwóch województw.

Jak działali włamywacze? Kradli złoto, gotówkę i cenne przedmioty

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w sposób metodyczny i doskonale zorganizowany, dokładnie planując każde włamanie. Sprawcy najczęściej wykorzystywali nieobecność domowników, dostając się do środka poprzez wyważenie okien lub pokonanie innych zabezpieczeń. Ich głównym celem były pieniądze w różnych walutach, sztabki złota, monety inwestycyjne, markowe zegarki oraz cenna biżuteria. Łupem recydywistów padał także sprzęt elektroniczny i wszelkie inne wartościowe przedmioty, które udało im się znaleźć podczas przeszukiwania domów.

Seria włamań w Stanowicach, Starym Otoku, a nawet w Wielkopolsce

Policjanci powiązali zatrzymanych między innymi z włamaniem, do którego doszło pod koniec kwietnia 2026 roku w Stanowicach, gdzie straty oszacowano na blisko 80 tysięcy złotych. Kolejnego przestępstwa grupa miała dopuścić się na początku maja w miejscowości Stary Otok, kradnąc stamtąd złote sztabki, monety i inne kosztowności. Jak się okazało, przestępcza działalność szajki wykraczała poza teren województwa dolnośląskiego, a śledczy zebrali dowody na ich aktywność również w Wielkopolsce. Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące włamań na terenie Poznania oraz Jarocina, gdzie pod koniec maja mieli ukraść pieniądze, elektronikę i dokumenty.

Recydywiści z Gruzji w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia

Jak ustalili śledczy, zatrzymani to recydywiści, którzy byli już wcześniej karani za podobne przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczyźni po odbyciu kary zmienili swoje dane osobowe, aby ponownie wjechać na teren Polski i kontynuować nielegalną działalność. Na podstawie zebranego materiału dowodowego 24-latek usłyszał cztery, a 45-latek pięć zarzutów kradzieży z włamaniem, a 3 czerwca 2026 roku sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Trzeci z zatrzymanych, 50-letni Gruzin, okazał się osobą poszukiwaną. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nie wyklucza, że lista zarzutów może się jeszcze wydłużyć.

Źródło: Policja.pl