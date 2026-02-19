Marcin Prokop o transferze do Polsatu. O Miszczaku mówi jednoznacznie

Transfer do Polsatu? Prokop stawia sprawę jasno

Rynek mediów rządzi się swoimi prawami, a głośne przejścia między stacjami zawsze generują wysokie słupki oglądalności – przynajmniej w serwisach plotkarskich. Nic dziwnego, że w kuluarach szeptano o potencjalnym ruchu prowadzącego "Mam Talent!". W rozmowie z "Super Expressem" padło pytanie wprost: czy Marcin Prokop rozważa zmianę barw na słoneczny Polsat? Dziennikarz nie pozostawił pola do interpretacji. Uciął wszelkie spekulacje, deklarując, że jest mu bardzo dobrze w obecnym miejscu pracy. Temat transferu został więc zamknięty zanim na dobre trafił na antenę.

Szczere słowa o "Wielkim Budowniczym" TVN-u

Dyskusja z dziennikarką Julitą Buczek szybko zeszła na tory personalne, a konkretnie na postać Edwarda Miszczaka. To on przez lata był architektem sukcesu TVN, a obecnie układa klocki w ramówce Polsatu. Gdy padła sugestia, że dyrektor wykreował wiele gwiazd, Marcin Prokop nawet nie próbował zmieniać kanału. Prezenter przyznał, że wiele zawdzięcza byłemu szefowi i nigdy nie powie o nim złego słowa. Opisał go jako wizjonera, który działał skutecznie, choć metody bywały różne.

Dziennikarz i prezenter TVN odniósł się też do obecnej sytuacji rynkowej. Choć zaznaczył, że recenzowanie "wrogiej stacji" nie do końca wpisuje się w etykietę, nie szczędził wyrazów uznania dla zmian wprowadzonych przez Miszczaka u konkurencji.

"Na pewno tak było. Ja nie przeczę, że zasługi Edwarda dla i dla TVN-u, i dla bardzo wielu osób, które w tej stacji rozkwitły są olbrzymie. Na pewno wielu karierom pomógł, innym pomógł mniej, innym być może nawet zaszkodził, bo był człowiekiem, który rozdawał karty na tym podwórku w dość bezwzględy sposób. Ja samu wiele zawdzięczam i nigdy o nim złego słowa powiem, bo jest człowiekiem o wyjątkowym usposobieniu, wyjątkowej wizji, jest też wyjątkowo skuteczny w swoim działaniu. Patrząc na to, co robi teraz u konkurencji, chociaż nie wypada mi o tym mówić, bo to jest jednak w pewnym sensie wroga stacja, to ja jednak mam sporo uznania, jak ten Polsat w wielu kwestiach podźwignął. Więc jeśli mnie spytasz, co mam do powiedzenia na temat Edwarda Miszczaka, cały czas wielki szacunek dla tej postaci" - powiedział Marcin Prokop w rozmowie z "Super Expressem".

