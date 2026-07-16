Maja Rutkowski zaskakuje córkę z okazji 23. urodzin. Planują wspólny udział w telewizyjnym hicie

Maja Rutkowski celebruje 23. urodziny córki. Pokazała drogi prezent

Maja Rutkowski, czwarta żona Krzysztofa Rutkowskiego, związała się z detektywem w 2012 roku. Młodsza o 25 lat była modelka poznała swojego przyszłego męża, poszukując profesjonalnej pomocy. Od tamtej pory tworzą zgraną parę, a w 2013 roku powitali na świecie syna, Krzysztofa Juniora.

Dla Mai był to drugi poród. Pierwsze dziecko, córkę Kaję Bajor, urodziła 15 lipca 2003 roku, mając zaledwie osiemnaście lat. Żona detektywa niejednokrotnie wspominała, że przygotowywała się do matury, opiekując się niemowlęciem. Mimo wsparcia ze strony rodziców, wczesne macierzyństwo wiązało się z trudnościami finansowymi i fizycznym wyczerpaniem.

Obecnie Maja Rutkowski może pozwolić sobie na spełnianie wszelkich zachcianek córki. Z okazji jej 23. urodzin opublikowała na Instagramie sentymentalny wpis, wspominając dzień narodzin Kai. Złożyła również życzenia córce oraz skierowała słowa wsparcia do młodych matek.

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Na opublikowanych zdjęciach Kaja, ubrana w czarną spódniczkę mini, pozuje z tortem przy luksusowym samochodzie. Maja Rutkowski w poście określiła ten imponujący pojazd mianem „małego drobiazgu”.

Córeczko, wszystkiego, co najpiękniejsze. Kocham Cię całym sercem i zawsze będę po Twojej stronie. Wszystkiego najlepszego z okazji 23. urodzin! P.S. Ten mały drobiazg niech przypomina Ci, jak bardzo jesteś dla mnie ważna i niech dobrze Ci służy.

Maja Rutkowski i Kaja planują udział w „Azja Express”?

Maja Rutkowski wiąże duże nadzieje z karierą córki. Niedawno obie panie pojawiły się na wydarzeniu branżowym, podczas którego udzieliły wywiadu portalowi Jastrząb Post. Żona detektywa zdradziła, że chciałaby wziąć udział w programie telewizji TVN, „Azja Express”, u boku Kai.

Cztery lata temu odmówiłam udziału w "Azji Express", a bardzo bym chciała. Robię tutaj apel, by wystąpić w "Azji Express" z Kają właśnie w teamie - mówiła Maja Rutkowski.

W trakcie rozmowy Kaja została zapytana o ewentualny start w reality show „Królowa przetrwania”. 23-latka wykazała duże zainteresowanie tego typu wyzwaniem.

Myślę, że jakbym dostała taką współpracę, to tak - odpowiedziała niemal bez wahania.

Warto dodać, że początkowo Kaja odradzała matce udział w tym formacie. Obecnie jednak uważa, że Maja świetnie poradziła sobie w kontrowersyjnym programie.

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