Doda zachwyca się Roxie Węgiel: "Jest dobrym przykładem. Nie szlaja się po imprezach"

Doda sama doskonale pamięta czasy swojego debiutu. Piosenkarka nie mogła liczyć na ciepłe przyjęcie ze strony obecnych na rynku dłużej niż ona kolegów i koleżanek. Jedną z niewielu osób, które wspierały ją od samego początku, była Maryla Rodowicz. Z innymi gwiazdami estrady, m.in. z Edytą Górniak czy Justyną Steczkowską, wokalistka przez długi czas toczyła publiczne boje.

Doda wspiera Roxie Węgiel

Posiadająca przykre doświadczenia na swoim koncie Doda stara się dziś wspierać młodsze koleżanki po fachu. Choć - jak przyznaje - nie ma czasu śledzić ich karier, to pytana o nie zawsze ma coś pozytywnego do powiedzenia. Podczas dnia prasowego "Doda Mega Camp" zapytaliśmy piosenkarkę o Roxie Węgiel, która tego samego dnia grała akurat koncert w Gródku nad Dunajcem. Zdaniem Rabczewskiej 21-latka może być dobrym przykładem dla nastoletnich fanek, szczególnie w kontekście prowadzenia swojego życia prywatnego.

Wywiad z Dodą na Doda Mega Camp!

Doda o Roxie Węgiel: "Jest dobrym przykładem"

Doda w rozmowie z dziennikarzem ESKA.pl wypowiedziała się na temat Roksany Węgiel. Artystka przyznała, że wokalistka stanowi dobry przykład dla nastoletnich fanek, przede wszystkim za sprawą wartości, jakimi kieruje się w życiu prywatnym. Przypomnijmy, że Rabczewska, podobnie do Roxie, także zdecydowała się na wczesne zamążpójście.

Jak najbardziej jestem za udostępnieniem przez nią planu treningowego, nawet gdyby miała go wymyślić na potrzeby tej petycji. Jest dobrym przykładem, bo nie prowadzi hulaszczego trybu życia, zmieniając co pięć minut facetów. Nie szlaja się po imprezach, ma jednego męża. Jest to taka fajna przeciwwaga dla tych rockandrollowych dziewczyn, które mają takie same prawa jak faceci. Z drugiej strony uważam, że usprawiedliwianie facetów i uważanie za zupełnie normalne, że do pięćdziesiątki to on się musiał wyszaleć i wyr*chać wszystko, co na drzewo nie ucieka, ale teraz on taki dobry i spokojny, bo po 50. roku życia znalazł żonę i osiadł, a jak kobieta robi to samo, to ku*wiszon, nie jest okej. Nie ma podwójnych standardów i faktycznie powinniśmy wszystkich traktować tak samo. Jeżeli mam natomiast do wyboru te dwa modele, to bliżej mi do wczesnego małżeństwa [jak u Roksany] - powiedziała w rozmowie z Eska.pl.

Wcześniej, również w wywiadzie dla ESKA.pl, Doda podkreśliła, iż stabilizacja w życiu prywatnym może pomóc Roksanie w przetrwaniu w show-biznesie.

Na pewno [w przetrwaniu na scenie] pomoże jej stabilna sytuacja prywatna, bo jak masz do kogo wracać i dodatkowo jest to producent muzyczny, czyli nie musisz się prosić o muzykę, o twórczość innych ludzi, płacić za to prywatnych pieniędzy, tylko robi to twój mąż, to to jest coś niesamowitego. Tak jak mówię, tu prowadzisz wojny, tam cię hejtują, wracasz do domu i masz spokój. Ja nigdy tego nie miałam. Przez całe swoje życie prowadziłam wojny w domu, a po rozstaniach moi najbliżsi odwracali się ode mnie i robili mi piekło w mediach, więc naprawdę ciężko było. Myślę, że ta prywatna stabilizacja bardzo jej pomoże w tym brutalnym świecie - podkreśliła.