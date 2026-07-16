Jan Tomaszewski ostro o półfinałach mundialu. Zmiażdżył Anglików i Francuzów

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- Po zakończeniu spotkań półfinałowych legendarny golkiper podzielił się swoimi przemyśleniami, bezlitośnie uderzając w faworytów turnieju i wywołując tym samym ogromne poruszenie w przestrzeni medialnej.
- Były bramkarz naszej kadry narodowej otwarcie cieszy się z faktu, że ekipa „Trójkolorowych" pożegnała się z mistrzostwami. Jego zdaniem francuscy zawodnicy zwyczajnie sami się skompromitowali, co uważa za wymierzenie dziejowej sprawiedliwości.
- Ekspert w superlatywach wypowiada się o nowym zadaniu taktycznym powierzonym na boisku Leo Messiemu. Jednocześnie brutalnie punktuje słabość angielskiej drużyny narodowej i podkreśla, że awans ekipy z Ameryki Południowej był w pełni zasłużony.
- Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się, jaki scenariusz na niedzielne starcie przewiduje słynny ekspert piłkarski i dlaczego jego ostatnie wypowiedzi zrodziły tak ogromne kontrowersje wśród kibiców.
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Jan Tomaszewski o meczu Hiszpania - Francja na mistrzostwach świata
Znamy już komplet drużyn, które zmierzą się w najważniejszym spotkaniu całego turnieju. Hiszpańska kadra pokonała francuski zespół w stosunku 2:0, natomiast drużyna z Ameryki Południowej wygrała z Anglikami 2:1. Jan Tomaszewski pierwotnie typował awans ekipy znad Sekwany, jednak wcale nie ukrywa, że odpadnięcie głównego kandydata do tytułu mistrzowskiego sprawiło mu olbrzymią radość.
- Mam ogromną i pełną satysfakcję, że Francuzi przegrali ten mecz. Hiszpanie ośmieszyli reprezentację Francji - ocenił Tomaszewski.
Zjawisko to potęguje głośny skandal po argentyńskim triumfie. Jak informują media, piłkarze z Ameryki Południowej celebrowali wygraną z niedozwolonym transparentem w rękach. Kibice z zapartym tchem oczekują teraz na oficjalną reakcję i ewentualne sankcje ze strony światowej federacji piłkarskiej.
Jak przekonuje były reprezentant naszego kraju, podopieczni Didiera Deschampsa zachowywali się na murawie w początkowej fazie meczu niezwykle lekceważąco wobec przeciwnika. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego skrzętnie wykorzystał takie podejście rywali do gry. Kardynalna pomyłka francuskiego defensora operującego na lewej flance poskutkowała ostatecznie podyktowaniem rzutu karnego przez arbitra.
- Francuzi zagrali tak, jakby chcieli powiedzieć: "dobra, pograjcie sobie, a my wam pokażemy w drugiej połowie". Do tego lewy obrońca francuski popełnił wielbłąd, chciał się zabawić, a Lamine Yamal znalazł się tam jak spod ziemi. Karny był ewidentny - analizował ekspert.
Po przerwie obraz gry zupełnie nie uległ zmianie, a zawodnicy z Europy Zachodniej nadal prezentowali się na boisku fatalnie i nie potrafili stworzyć zagrożenia. Zawodnicy ubrani w biało-czerwone trykoty pewnie dyktowali warunki na placu boju, co przypieczętowali kolejnym trafieniem. Były gwiazdor polskiej bramki skomentował również zachowanie francuskiego napastnika, który w wulgarny sposób sfaulował golkipera drużyny przeciwnej w końcówce starcia.
- To, co zrobił Mbappe w 86. minucie, kiedy z premedytacją zaatakował bramkarza, było wyrazem złości. Słusznie otrzymał żółtą kartkę, choć kto wie, czy nie powinien dostać czerwonej - stwierdził.
Podsumowując występ francuskiej ekipy narodowej, 63-krotny reprezentant Polski w piłce nożnej w ostrych słowach nawiązał do skandalicznego sędziowania z poprzednich rund turnieju. W jego opinii odpadnięcie faworytów to swego rodzaju kara za błędy arbitrów, które wcześniej krzywdziły inne reprezentacje.
- Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. To, co sędzia francuski Turpin zrobił, eliminując Norwegów, świadczy o tym, że sprawiedliwości stało się zadość. Życzę jednak Deschampsowi brązowego medalu, bo jemu się to należy, ale cieszę się, że przegrali - podsumował bez ogródek.
Mistrzostwa świata: Jan Tomaszewski bezlitosny dla reprezentacji Anglii
Pojedynek argentyńskich piłkarzy z angielską kadrą również obfitował w spektakularne zwroty akcji na boisku. Według oceny naszego eksperta spotkanie należało do wyjątkowo brutalnych, a sędzia główny ze Stanów Zjednoczonych kompletnie nie radził sobie z temperowaniem zapędów graczy obu drużyn. Dla losów rywalizacji najważniejsza okazała się jednak zupełnie inna funkcja boiskowa argentyńskiego gwiazdora.
- Messi zaczął grać nie jako egzekutor, tylko jako rozgrywacz i to jest coś nieprawdopodobnego. To jak zagrał do kolegi prawą nogą na sam nos. Poezja - zachwycał się były bramkarz.
Cieniem na tym fantastycznym widowisku kładą się niestety szokujące obrazki po ostatnim gwizdku sędziego. W sieci pojawiły się nagrania wideo dokumentujące skandaliczne zachowanie i awantury, do których doszło bezpośrednio po zakończeniu boiskowej rywalizacji.
Chociaż to drużyna z Ameryki Południowej dyktowała warunki gry, brytyjski zespół niespodziewanie objął prowadzenie po uderzeniu Anthony'ego Gordona. Od tego momentu argentyński kapitan wziął sprawy w swoje ręce i poprowadził zmasowaną ofensywę. Pecha miał Alexis Mac Allister, posyłając piłkę w obramowanie bramki. Do wyrównania doprowadził ostatecznie w 85. minucie Enzo Fernandez, oddając niezwykle mierzony strzał. Zwycięską bramkę przypieczętowującą awans zdobył w doliczonym czasie Lautaro Martinez, wykorzystując genialne podanie swojego lidera prawą stopą.
- Sprawiedliwości stało się zadość. Argentyna była lepsza, a Anglicy po prostu oddychali rękawami. Na końcu zaczęli jeszcze pyskówkę, mając pretensje nie wiem do kogo, chyba do garbatego, że ma proste dzieci - ironizował Tomaszewski.
Kto zagra w finale mistrzostw świata? Prognoza legendarnego bramkarza
Zaplanowane spotkanie pomiędzy reprezentacjami Hiszpanii oraz Argentyny to nie tylko walka o złote medale, ale też fascynujące zderzenie dwóch różnych generacji futbolu, uosabianych przez doświadczonego gracza z Ameryki Południowej i młodziutkiego hiszpańskiego talentu. Znany z bezkompromisowych opinii polski ekspert tym razem nie chce jednoznacznie wskazywać murowanego kandydata do ostatecznego zwycięstwa.
- Nie odważę się w tej chwili powiedzieć, kto wygra. Obstawiam, że będzie dogrywka i rzuty karne. Niech w nich wygra ten, który będzie miał więcej szczęścia - prognozuje.