Pożar w Ełku. Policjanci uratowali mężczyznę z płonącego mieszkania

Interwencja policjantów na drugim piętrze

8 lipca 2026 roku w godzinach wieczornych dyżurny policji w Ełku został powiadomiony o pożarze mieszkania na drugim piętrze w bloku mieszkalnym. Z przekazanych informacji wynikało, że wewnątrz lokalu może znajdować się osoba potrzebująca wsparcia. Na miejsce niezwłocznie dotarły patrole z Komendy Powiatowej Policji w Ełku w składzie sierż. Paweł Sypytkowski, st. post. Kevin Stępiński, post. Adam Fiodorowicz oraz post. Patryk Godlewski. Mimo bardzo silnego zadymienia funkcjonariusze zdecydowali się wejść do środka i dotarli na drugie piętro budynku. Przy wejściu do płonącego mieszkania odnaleźli leżącego na progu mężczyznę, który posiadał rozległe oparzenia.

Ewakuacja lokatorów z zadymionego budynku

Policjanci wynieśli poszkodowanego w bezpieczne miejsce i udzielili mu pierwszej pomocy z wykorzystaniem specjalistycznych opatrunków, a następnie przekazali go przybyłym ratownikom medycznym. W tym samym czasie mundurowi prowadzili ewakuację osób z wyższych kondygnacji, gdzie rozprzestrzeniał się gęsty dym. Funkcjonariusze pomogli między innymi kobiecie z małym dzieckiem, która nie była w stanie samodzielnie przejść przez zadymioną klatkę schodową. Dodatkowo jeden z policjantów wyniósł na rękach inną mieszkankę, która ze względu na silny stres nie mogła o własnych siłach opuścić swojego mieszkania.

Współpraca służb i wyjaśnianie przyczyn pożaru

W późniejszej fazie działania były kontynuowane we współpracy z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, strażnikami miejskimi oraz druhami z OSP Nowa Wieś Ełcka. Służby ratunkowe wyprowadziły z budynku łącznie kilka osób, natomiast pozostali lokatorzy wyszli na zewnątrz samodzielnie. Pomocy medycznej w postaci podania tlenu wymagali również interweniujący policjanci, którzy pracowali w trudnych warunkach. Dzięki natychmiastowej reakcji mundurowych udało się uratować życie poparzonego mężczyzny i zapobiec dalszym skutkom niebezpiecznego zdarzenia. Obecnie policjanci wyjaśniają dokładną przyczynę powstania pożaru.

Źródło: Policja.pl