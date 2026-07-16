Narkotyki w Krakowie. Policjanci przejęli blisko 5 kilogramów zakazanych substancji

Przeszukanie mieszkania na krakowskich Grzegórzkach

Działania policjantów rozpoczęły się 9 lipca 2026 roku od obserwacji jednego z adresów w dzielnicy Grzegórzki, co było wynikiem wcześniejszych ustaleń operacyjnych. W trakcie czynności funkcjonariusze wylegitymowali 31-letnią kobietę, a następnie przeszukali jej miejsce zamieszkania. W lokalu kryminalni odnaleźli blisko 3,5 kilograma środków odurzających oraz przedmioty służące do ich porcjowania, takie jak waga elektroniczna, zgrzewarka i znaczna liczba woreczków foliowych. Zatrzymana 31-latka oświadczyła mundurowym, że jedynie przechowuje te substancje dla innego mężczyzny w zamian za gratyfikację finansową.

Zatrzymanie 39-latka i przejęcie kolejnych narkotyków

Krakowscy policjanci wraz z kryminalnymi z Komisariatu Policji IV ustalili potencjalne miejsce pobytu mężczyzny i niezwłocznie udali się pod wskazany adres. W miejscu, gdzie przebywał 39-latek, funkcjonariusze ujawnili kolejne 1,5 kilograma substancji odurzających, wagę elektroniczną oraz telefony komórkowe. Mężczyzna przyznał, że wszystkie zabezpieczone tego dnia środki należą do niego, potwierdzając również własność towaru znalezionego w mieszkaniu 31-latki. Łącznie w toku całej akcji funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 2 kilogramy amfetaminy oraz po blisko 1,3 kilograma marihuany i mefedronu.

Konsekwencje prawne i tymczasowy areszt

Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zdecydował o zastosowaniu wobec 39-latka tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Z kolei wobec 31-letniej kobiety, u której znaleziono pierwszą partię narkotyków, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Za udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających zatrzymanym grozi teraz kara do 12 lat więzienia. Sprawa jest efektem wspólnych działań jednostek Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Źródło: Policja.pl