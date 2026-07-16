Oszustwa na Bemowie. Dwaj mężczyźni usłyszeli 118 zarzutów

Zatrzymanie przy bankomacie na Bemowie

Działania służb rozpoczęły się kilka dni przed 16 lipca 2026 roku, gdy policyjni wywiadowcy zauważyli młodego mężczyznę przy jednym z bankomatów. Przed godziną 17:00 funkcjonariusze zwrócili uwagę na jego nerwowe zachowanie oraz częste rozglądanie się dookoła. Mężczyzna miał założone słuchawki i przez cały czas prowadził rozmowę telefoniczną, dokonując kolejnych wypłat. Po interwencji policjantów okazało się, że wypłacał on pieniądze należące do osób oszukanych za pośrednictwem nieprawnie pozyskanych kodów bankowych.

Kolejne zatrzymania i zarzuty karne

W rozwiązanie sprawy zaangażowali się policjanci kryminalni, którzy na podstawie analizy materiału procesowego ustalili tożsamość drugiego współsprawcy. Funkcjonariusze udali się do jednego z mieszkań na terenie dzielnicy, gdzie zatrzymali zaskoczonego 22-latka. W lokalu przebywał również jego znajomy, przy którym mundurowi znaleźli narkotyki. Łącznie dwaj podejrzani usłyszeli 118 zarzutów dotyczących oszustwa, natomiast trzeci z mężczyzn odpowie przed sądem za posiadanie substancji zabronionych.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola skierowała do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec zatrzymanych oszustów. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że obaj podejrzani trafią do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Obecnie czynności w tej sprawie są kontynuowane pod nadzorem prokuratury. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach internetowych oraz o nieudostępnianie danych osobowych i bankowych nieznanym osobom.

Źródło: Policja.pl