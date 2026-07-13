Maja Rutkowski szokuje w mediach społecznościowych. Pozuje w wannie topless, fani przecierają oczy

Odważna publikacja Mai Rutkowski. Żona detektywa przeszła wielką zmianę

Żona Krzysztofa Rutkowskiego od dłuższego czasu budzi ogromne zainteresowanie mediów. Ukochana znanego detektywa znacząco zmieniła swój wygląd, a utrata kilkunastu kilogramów stała się dla niej powodem do ogromnej dumy. Celebrytka otwarcie przyznaje, że transformacja sylwetki była kluczowym momentem w radzeniu sobie z życiowymi trudnościami. Obecnie z chęcią eksponuje nową figurę i chwali się luksusowymi podróżami. Ostatnio pozwoliła fanom podejrzeć, jak wygląda jej regeneracja po wyczerpujących wojażach. Wieczór spędziła w niezwykle eleganckim apartamencie, ciesząc się chwilą spokoju w strefie wellness.

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Gorące kadry Mai Rutkowski. Celebrytka zapozowała topless w wannie

Żona detektywa postanowiła podzielić się z obserwatorami swoimi sposobami na odprężenie. Na początku zaprezentowała krótkie wideo z sauny, gdzie siedziała jedynie w ręczniku, całkowicie oddając się relaksowi i zapominając o codziennych sprawach.

Największe poruszenie wywołały jednak kolejne ujęcia udostępnione przez celebrytkę. Maja Rutkowski pokazała zdjęcie z relaksującej kąpieli. Na fotografii z wanny pozowała bez górnej części garderoby, dbając jednak o to, by kadr nie pokazywał zbyt wiele i chronił jej prywatność.

Od momentu spektakularnej zmiany wyglądu, ukochana detektywa z dumą prezentuje swoje wdzięki. Na profilach społecznościowych chętnie publikuje ujęcia w strojach plażowych i kreacjach, które idealnie uwydatniają jej wypracowaną sylwetkę. Sama przyznaje, że bodźcem do zmiany trybu życia były trudne doświadczenia osobiste. Zmierzenie się z utratą ojca wiązało się z ogromnym napięciem, co wpłynęło na jej wagę. W pewnym momencie podjęła jednak decyzję o gruntownej zmianie przyzwyczajeń i zadbaniu o własne samopoczucie.

Dziś celebrytka żyje na walizkach, nieustannie podróżując. Jej media społecznościowe pełne są ujęć ze słonecznej Grecji czy innych egzotycznych zakątków świata. Jej internetowe konto przypomina teraz luksusowy pamiętnik z podróży, a każdy wpis przyciąga rzesze zainteresowanych internautów.

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