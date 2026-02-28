Maja Rutkowski szykuje niespodziankę dla męża. Te kreacje mają jeden cel

Maja Rutkowski wybrała kreacje u Konrada Bikowskiego

Małżeństwo Rutkowskich słynie z okazywania sobie uczuć, a rozłąki związane z wyjazdami zawodowymi są dla nich trudne. Ostatnie tygodnie 65-latek spędził w Tajlandii, przez co para nie mogła wspólnie celebrować święta zakochanych. Maja postanowiła nadrobić ten czas natychmiast po powrocie ukochanego do Polski. Wybrała się do zaprzyjaźnionego projektanta, by znaleźć stroje idealne zarówno na medialne wyjścia, jak i na prywatne chwile z mężem. Celebrytka, znana z formatu „Królowe przetrwania”, jest obecnie rozchwytywana i potrzebuje wielu stylizacji.

„Wieczór spędziłam w atelier projektanta Konrada Bikowskiego w Warszawie, gdzie przygotowujemy stylizacje na nadchodzące wydarzenia i programy telewizyjne. Przymierzałam kilka wyjątkowych kreacji – każda z nich idealnie wpisuje się w klimat zbliżających się premier i medialnych projektów, nad którymi obecnie pracuję, m.in. związanych ze stacją TVN”

– powiedziała Maja Rutkowski w rozmowie z „Super Expressem”.

„Równolegle staram się jednak znaleźć przestrzeń na życie prywatne – przygotowuję wyjątkową niespodziankę na zaległą kolację walentynkową dla mojego męża. Będzie romantycznie i z nutą stylowej zabawy. W końcu czasem najlepszym prezentem jest po prostu bycie dla siebie nawzajem”

– podsumowała Maja Rutkowski.

Krzysztof Rutkowski zobaczy żonę w odważnych sukniach

Podczas wizyty w atelier celebrytka przymierzyła trzy unikalne projekty. Pierwszy z nich wyróżniał się głębokim dekoltem, drugi posiadał bufiaste rękawy, natomiast trzecia suknia eksponowała nogę dzięki odważnemu rozcięciu. Żona najsłynniejszego polskiego detektywa w każdym z tych strojów prezentowała się niezwykle kobieco. Nie ulega wątpliwości, że widok tak wystylizowanej partnerki zrobi na Krzysztofie Rutkowskim ogromne wrażenie.

