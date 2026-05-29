Wybierz najlepszego uczestnika "Love is Blind:Polska"! Zagłosuj W TEJ SONDZIE

Zasady randkowego eksperymentu "Love is Blind"

Format opiera się na nietypowym badaniu więzi międzyludzkich, sprawdzając, czy miłość rzeczywiście może być ślepa. Osoby biorące udział w show rozmawiają ze sobą przez ścianę, nie mając pojęcia, jak wygląda potencjalny partner. Prawdziwe oblicze swojej połówki mogą zobaczyć dopiero wtedy, gdy po obiecujących randkach w kapsułach dojdzie do oświadczyn.

Później nadchodzi czas na sprawdzenie relacji w prawdziwym świecie. Zakochani zamieszkują razem, wracają do pracy i spotykają się z rodziną oraz przyjaciółmi. Punktem kulminacyjnym całej przygody jest ceremonia ślubna, podczas której obie strony muszą podjąć ostateczną decyzję. Projekt zapoczątkowany w USA odniósł międzynarodowy sukces, doczekawszy się lokalnych wersji chociażby w Brazylii, Japonii oraz Szwecji.

"Love is Blind: Polska" – nowa odsłona znanego show na Netflixie

Rodzima edycja popularnego na całym świecie programu zadebiutowała na platformie w maju 2026 roku. Produkcja skupia się na budowaniu więzi opartych wyłącznie na charakterze i osobowości, wykluczając początkową ocenę atrakcyjności fizycznej. Po nawiązaniu głębokiej relacji i zaręczynach na ślepo pary spotykają się twarzą w twarz. Następnie wybierają się na romantyczne wakacje, a po powrocie sprawdzają swoją zgodność podczas codziennego życia, by w ostateczności stanąć na ślubnym kobiercu.

Gospodarzami polskiej wersji tego wyjątkowego widowiska zostali Zofia Zborowska-Wrona oraz jej mąż, Andrzej Wrona.

Głosowanie na ulubieńców z "Love is Blind: Polska"

