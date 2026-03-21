Magda Gessler szczyci się udanymi rewolucjami. Statystyki mówią same za siebie

Magda Gessler dorastała za granicą. Swoje gastronomiczne umiejętności kształciła chociażby pod okiem wybitnych ekspertów w Hiszpanii, gdzie miała okazję gotować dla rodziny królewskiej. Po powrocie do przechodzącej transformację Polski otworzyła swoje lokale, a z czasem - stała się telewizyjną gwiazdą.

Uzdolniona artystycznie restauratorka pierwszy lokal w Polsce uruchomiła wraz z braćmi Gesslerami w 1989 roku. Rodzinna firma została później podzielona - z ówczesnym mężem, Piotrem Gesslerem, przypadła kultowa dziś restauracja "U Fukiera" w sercu Warszawy. W wielu wywiadach Magda Gessler otwarcie mówiła o tym, jak rozczarowała się Polską lat 90., wyidealizowaną podczas pobytu za granicą. Postanowiła więc nadać ojczyźnie więcej kolorytu i działać w branży gastronomicznej na pełnych obrotach. Wkrótce stała się postacią bardzo rozpoznawalną, a prawdziwą popularność w skali całej Polski przyniosły jej "Kuchenne rewolucje". Warto dodać, że restauratorka została również jurorką w "MasterChefie", zaś aktualnie prowadzi wyjątkowe talk show - "Magda gotuje internet".

Premiera programu wzorowanego na amerykańskim formacie "Kitchen nightmares" odbyła się w marcu 2010 roku. Emocjonujące show, w którym Magda Gessler pomaga restauracjom rozwiązywać rozmaite problemy w ich funkcjonowaniu, szybko stało się wielkim hitem TVN, a prowadzącej dało status gwiazdy ekranu. "Kuchenne rewolucje" trwają do dziś - aktualnie stacja emituje już 32. sezon programu.

Ostatnio w sieci znalazło się podsumowanie dotyczące dotychczasowych rewolucji Magdy Gessler. Restauratorka odwiedziła 421 lokale i jak wynika z internetowych obliczeń - statystycznie około 2 na 3 działają do tej pory. Co trzeci jest natomiast już zamknięty. Najbardziej feralny był sezon 22. z 2021 roku: aż 13 na 15 lokali odwiedzionych przez Gessler obecnie nie działa. Z kolei szczęście miały restauracje uratowane w sezonie nr 6, w 2012 roku. Po latach wszystkie te lokale nadal funkcjonują.

ZOBACZ TEŻ: To najsłynniejszy odcinek Kuchennych Rewolucji. Zniknął z emisji po skandalu i sprawie sądowej

Poruszona podsumowaniem 16 lat programu restauratorka zabrała głos na swoim profilu na Facebooku. Magda Gessler podziękowała za to, że tyle osób zaufało jej umiejętnościom, a imponująca liczba zrewolucjonizowanych miejsc nadal działa.

"Kochani, patrząc na te liczby, chcę Wam podziękować. Za odwagę, determinację i to, że mimo różnych wyzwań nadal jesteście i działacie. Ogromne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy zaufali programowi Kuchenne Rewolucje oraz mi. To dzięki Wam te statystyki mają sens – bo za każdą liczbą stoi prawdziwa historia, ciężka praca i walka o życie i swoje miejsce. Cieszę się, że tak wiele z Waszych lokali nadal istnieje i rozwija się. Dziękuję za zaufanie i za to, że jesteście częścią tej wyjątkowej drogi. Besos Kochani" - napisała restauratorka.

Zobacz więcej zdjęć: Magda Gessler w prostych włosach?! Te zdjęcia sławnej restauratorki rozgrzewają internet

