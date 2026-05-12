Tego uczniowie boją się najbardziej na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Te zadania ich pokonują!

Kiedy odbywa się i ile trwa egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki odbywa się 12 maja i trwa 125 minut. To drugi dzień egzaminacyjnego maratonu, który rozpoczął się testem z języka polskiego, a zakończy się jutro egzaminem z języka obcego nowożytnego.

Z czym muszą zmierzyć się uczniowie?

Arkusz z matematyki tradycyjnie obejmuje pełen przekrój materiału z klas 4–8. Wśród obowiązkowych zagadnień znajdują się:

Geometria — pola i objętości figur, obliczenia na bryłach, twierdzenie Pitagorasa

Równania i algebra — przekształcenia, wyrażenia algebraiczne

Procenty — obliczenia procentowe, podwyżki, obniżki

Statystyka — mediany, średnie, interpretacja wykresów

Zadania tekstowe, które wymagają głębszej analizy

To właśnie zadania tekstowe okazują się najbardziej problematyczne. Wymagają nie tylko znajomości wzorów, lecz także umiejętności analizy, wyciągania wniosków i poprawnego przełożenia treści na działania matematyczne. Wielu uczniów przyznaje, że to one „zabierają najwięcej czasu” i „najłatwiej się na nich pomylić”.

Egzamin nie wykracza poza program

Nauczyciele podkreślają, że w arkuszach CKE nie pojawia się nic, czego uczniowie nie przerabiali na lekcjach. Wystarczy systematyczna nauka, aby osiągnąć dobry wynik. Co ważne — egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Nie wpływa on na ukończenie szkoły podstawowej, ale jego wynik ma ogromne znaczenie w rekrutacji do szkół średnich.

Arkusze i odpowiedzi opublikujemy dziś po południu

Wczesnym popołudniem opublikujemy arkusze CKE z dzisiejszego egzaminu ósmoklasisty z matematyki, a wraz z nimi komplet odpowiedzi i rozwiązania zadań. Sprawdzimy krok po kroku, jak należało rozwiązać najtrudniejsze polecenia.

Kiedy wyniki E8?

Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostaną udostępnione 3 lipca. To one zdecydują o tym, do jakiej szkoły średniej uczniowie będą mieli szansę się dostać.

