Tego uczniowie boją się najbardziej na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Te zadania ich pokonują!

Kiedy odbywa się i ile trwa egzamin ósmoklasisty z matematyki?
Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki odbywa się 12 maja i trwa 125 minut. To drugi dzień egzaminacyjnego maratonu, który rozpoczął się testem z języka polskiego, a zakończy się jutro egzaminem z języka obcego nowożytnego.
Z czym muszą zmierzyć się uczniowie?
Arkusz z matematyki tradycyjnie obejmuje pełen przekrój materiału z klas 4–8. Wśród obowiązkowych zagadnień znajdują się:
- Geometria — pola i objętości figur, obliczenia na bryłach, twierdzenie Pitagorasa
- Równania i algebra — przekształcenia, wyrażenia algebraiczne
- Procenty — obliczenia procentowe, podwyżki, obniżki
- Statystyka — mediany, średnie, interpretacja wykresów
- Zadania tekstowe, które wymagają głębszej analizy
To właśnie zadania tekstowe okazują się najbardziej problematyczne. Wymagają nie tylko znajomości wzorów, lecz także umiejętności analizy, wyciągania wniosków i poprawnego przełożenia treści na działania matematyczne. Wielu uczniów przyznaje, że to one „zabierają najwięcej czasu” i „najłatwiej się na nich pomylić”.
Egzamin nie wykracza poza program
Nauczyciele podkreślają, że w arkuszach CKE nie pojawia się nic, czego uczniowie nie przerabiali na lekcjach. Wystarczy systematyczna nauka, aby osiągnąć dobry wynik. Co ważne — egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Nie wpływa on na ukończenie szkoły podstawowej, ale jego wynik ma ogromne znaczenie w rekrutacji do szkół średnich.
Arkusze i odpowiedzi opublikujemy dziś po południu
Wczesnym popołudniem opublikujemy arkusze CKE z dzisiejszego egzaminu ósmoklasisty z matematyki, a wraz z nimi komplet odpowiedzi i rozwiązania zadań. Sprawdzimy krok po kroku, jak należało rozwiązać najtrudniejsze polecenia.
Kiedy wyniki E8?
Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostaną udostępnione 3 lipca. To one zdecydują o tym, do jakiej szkoły średniej uczniowie będą mieli szansę się dostać.