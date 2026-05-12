Tego uczniowie boją się najbardziej na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Te zadania ich pokonują!

Grzegorz Kluczyński
2026-05-12 9:45

Dzisiejszy egzamin ósmoklasisty z matematyki — drugi z trzech obowiązkowych testów — tradycyjnie wywołał wśród uczniów sporo emocji. Choć materiał nie wykracza poza podstawę programową, wielu ósmoklasistów przyznaje, że to właśnie matematyka budzi największy stres. Najtrudniejsze? Od lat niezmiennie zadania tekstowe, które potrafią zaskoczyć nawet dobrze przygotowanych uczniów.

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

Autor: Grzybowski Piotr / Super Express

Kiedy odbywa się i ile trwa egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki odbywa się 12 maja i trwa 125 minut. To drugi dzień egzaminacyjnego maratonu, który rozpoczął się testem z języka polskiego, a zakończy się jutro egzaminem z języka obcego nowożytnego.

Z czym muszą zmierzyć się uczniowie?

Arkusz z matematyki tradycyjnie obejmuje pełen przekrój materiału z klas 4–8. Wśród obowiązkowych zagadnień znajdują się:

  • Geometria — pola i objętości figur, obliczenia na bryłach, twierdzenie Pitagorasa
  • Równania i algebra — przekształcenia, wyrażenia algebraiczne
  • Procenty — obliczenia procentowe, podwyżki, obniżki
  • Statystyka — mediany, średnie, interpretacja wykresów
  • Zadania tekstowe, które wymagają głębszej analizy

To właśnie zadania tekstowe okazują się najbardziej problematyczne. Wymagają nie tylko znajomości wzorów, lecz także umiejętności analizy, wyciągania wniosków i poprawnego przełożenia treści na działania matematyczne. Wielu uczniów przyznaje, że to one „zabierają najwięcej czasu” i „najłatwiej się na nich pomylić”.

Egzamin nie wykracza poza program

Nauczyciele podkreślają, że w arkuszach CKE nie pojawia się nic, czego uczniowie nie przerabiali na lekcjach. Wystarczy systematyczna nauka, aby osiągnąć dobry wynik. Co ważne — egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Nie wpływa on na ukończenie szkoły podstawowej, ale jego wynik ma ogromne znaczenie w rekrutacji do szkół średnich.

Arkusze i odpowiedzi opublikujemy dziś po południu

Wczesnym popołudniem opublikujemy arkusze CKE z dzisiejszego egzaminu ósmoklasisty z matematyki, a wraz z nimi komplet odpowiedzi i rozwiązania zadań. Sprawdzimy krok po kroku, jak należało rozwiązać najtrudniejsze polecenia.

Kiedy wyniki E8?

Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostaną udostępnione 3 lipca. To one zdecydują o tym, do jakiej szkoły średniej uczniowie będą mieli szansę się dostać.

