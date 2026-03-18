Ewa Wachowicz i Magda Gessler przygotowały catering wielkanocny. Różnica w cenach wywołuje zawrót głowy

Spis treści
Droga do ogólnopolskiej rozpoznawalności Ewy Wachowicz była niezwykle barwna. Wszystko zaczęło się na początku lat 90., kiedy to najpierw w 1992 roku wywalczyła koronę Miss Polonia. Sukcesy na wybiegach błyskawicznie przetarły jej szlaki w wielkiej polityce i szeroko pojętym show-biznesie. Pod koniec dekady, w 1998 roku, gwiazda zadebiutowała na szklanym ekranie, gdzie z powodzeniem rozkręciła karierę ekspertki od kulinariów. Obecnie jest nie tylko uznaną autorką książek i prowadzącą, ale też właścicielką popularnej krakowskiej restauracji.
Ewa Wachowicz ma własną restaurację. Co proponuje na Wielkanoc?
Znana z hitowego formatu "Ewa gotuje" oraz porannego pasma "halo tu polsat" prezenterka od zawsze mocno akcentuje swoje małopolskie korzenie. Jej autorski punkt gastronomiczny zlokalizowany jest w samym centrum Krakowa. Goście mogą tam skosztować nie tylko propozycji ze stałej karty, ale również specjalnych dań opartych na sezonowych składnikach. Jak co roku, gwiazda przygotowała rozbudowany catering stworzony specjalnie z myślą o nadchodzącej Wielkanocy.
Świąteczna inicjatywa nazwana "Kiermaszem wielkanocnym" to prawdziwa gratka dla miłośników tradycyjnych smaków. W ofercie króluje sprawdzona klasyka, obejmująca między innymi esencjonalny żurek, bigos, tradycyjną sałatkę jarzynową, a także jajka, śledzie oraz białą kiełbasę. Nie zapomniano również o wielbicielach wypieków, na których czekają makowiec i sernik. Dla klientów szukających nieco innych kulinarnych wrażeń przygotowano również wykwintne policzki wołowe oraz rolowany boczek pieczony z aromatycznymi ziołami.
Ceny u Magdy Gessler kontra oferta Ewy Wachowicz - porównujemy
Świąteczne cenniki w lokalach należących do największych gwiazd polskiej gastronomii rokrocznie rozpalają wyobraźnię internautów. Szczególnym zainteresowaniem zawsze cieszy się warszawska restauracja Magdy Gessler, gdzie – jak donoszą media – tegoroczne stawki za wielkanocne przysmaki znów poszybowały w górę. Postanowiliśmy sprawdzić, jak kwoty ze słynnego stołecznego punktu wypadają na tle kulinarnych propozycji przygotowanych przez Ewę Wachowicz w jej krakowskim lokalu.
Różnice w kosztach niektórych pozycji są wręcz uderzające, choć trzeba pamiętać o nieco innym doborze składników. Za 200 g sosu tatarskiego u krakowskiej restauratorki zapłacimy równe 20 złotych. W internetowym sklepie prowadzonym przez gwiazdę "Kuchennych rewolucji" taka sama gramatura tego dodatku to wydatek rzędu 39 złotych. Podobne dysproporcje zauważymy przy tradycyjnych zupach. Wyśmienity żur na wędzonce z dodatkiem grzybów w Krakowie kosztuje 40 złotych za litr. Z kolei za 0,9 litra żurku na prawdziwkach według receptury Gessler trzeba wyłożyć aż 79 złotych. Uwagę zwraca również pasztet z dziczyzny, który u Wachowicz wyceniono na 60 złotych za pół kilograma, podczas gdy u Gessler porcja 400 gramów uszczupli portfel o 98 złotych.
Pełne zestawienie cen wielkanocnego cateringu u obu gwiazd
Dla pełnego obrazu sytuacji przygotowaliśmy szczegółową listę kosztów wybranych dań świątecznych u obu pań.
Propozycje z lokalu Ewy Wachowicz na krakowskim Starym Mieście prezentują się następująco:
- parzona biała kiełbasa – 50 zł za 1 kg
- tradycyjny bigos zalipiański – 90 zł za 1 kg
- jajka gotowane w łupinach cebuli – 4 zł za 1 szt.
- pikantny krem chrzanowy – 40 zł za 1 l
- wykwintny pasztet z dzikiem – 60 zł za 0,5 kg
- klasyczny sernik z lukrem – 180 zł za 1 szt.
- domowy sos tatarski – 20 zł za 300 g
- śledź podawany w śmietanie – 70 zł za 1 kg
- żurek gotowany na wędzonce z grzybami – 40 zł za 1 l.
Z kolei podobna oferta dostępna w delikatesach Magdy Gessler kształtuje się tak:
- parzona biała kiełbasa – 86 zł za 1 kg
- bigos złoty duszony na winie – 89 zł za 0,9 l
- faszerowane jajka – od 7,80 do 8,40 zł za 1 połówkę
- pikantny krem chrzanowy – 79 zł za 0,9 l
- pasztet przygotowany z dziczyzny i grzybów – 98 zł za 0,4 kg
- tradycyjny sernik krakowski – 97 zł za 1 kg
- klasyczny sos tatarski – 39 zł za 200 g
- śledź sherry z dodatkiem antonówki w śmietanie – 58 zł za porcję
- szlachetny żurek na prawdziwkach – 79 zł za 0,9 l.