Ewa Wachowicz i Magda Gessler przygotowały catering wielkanocny. Różnica w cenach wywołuje zawrót głowy

Droga do ogólnopolskiej rozpoznawalności Ewy Wachowicz była niezwykle barwna. Wszystko zaczęło się na początku lat 90., kiedy to najpierw w 1992 roku wywalczyła koronę Miss Polonia. Sukcesy na wybiegach błyskawicznie przetarły jej szlaki w wielkiej polityce i szeroko pojętym show-biznesie. Pod koniec dekady, w 1998 roku, gwiazda zadebiutowała na szklanym ekranie, gdzie z powodzeniem rozkręciła karierę ekspertki od kulinariów. Obecnie jest nie tylko uznaną autorką książek i prowadzącą, ale też właścicielką popularnej krakowskiej restauracji.

Ewa Wachowicz ma własną restaurację. Co proponuje na Wielkanoc?

Znana z hitowego formatu "Ewa gotuje" oraz porannego pasma "halo tu polsat" prezenterka od zawsze mocno akcentuje swoje małopolskie korzenie. Jej autorski punkt gastronomiczny zlokalizowany jest w samym centrum Krakowa. Goście mogą tam skosztować nie tylko propozycji ze stałej karty, ale również specjalnych dań opartych na sezonowych składnikach. Jak co roku, gwiazda przygotowała rozbudowany catering stworzony specjalnie z myślą o nadchodzącej Wielkanocy.

Świąteczna inicjatywa nazwana "Kiermaszem wielkanocnym" to prawdziwa gratka dla miłośników tradycyjnych smaków. W ofercie króluje sprawdzona klasyka, obejmująca między innymi esencjonalny żurek, bigos, tradycyjną sałatkę jarzynową, a także jajka, śledzie oraz białą kiełbasę. Nie zapomniano również o wielbicielach wypieków, na których czekają makowiec i sernik. Dla klientów szukających nieco innych kulinarnych wrażeń przygotowano również wykwintne policzki wołowe oraz rolowany boczek pieczony z aromatycznymi ziołami.

Ceny u Magdy Gessler kontra oferta Ewy Wachowicz - porównujemy

Świąteczne cenniki w lokalach należących do największych gwiazd polskiej gastronomii rokrocznie rozpalają wyobraźnię internautów. Szczególnym zainteresowaniem zawsze cieszy się warszawska restauracja Magdy Gessler, gdzie – jak donoszą media – tegoroczne stawki za wielkanocne przysmaki znów poszybowały w górę. Postanowiliśmy sprawdzić, jak kwoty ze słynnego stołecznego punktu wypadają na tle kulinarnych propozycji przygotowanych przez Ewę Wachowicz w jej krakowskim lokalu.

Różnice w kosztach niektórych pozycji są wręcz uderzające, choć trzeba pamiętać o nieco innym doborze składników. Za 200 g sosu tatarskiego u krakowskiej restauratorki zapłacimy równe 20 złotych. W internetowym sklepie prowadzonym przez gwiazdę "Kuchennych rewolucji" taka sama gramatura tego dodatku to wydatek rzędu 39 złotych. Podobne dysproporcje zauważymy przy tradycyjnych zupach. Wyśmienity żur na wędzonce z dodatkiem grzybów w Krakowie kosztuje 40 złotych za litr. Z kolei za 0,9 litra żurku na prawdziwkach według receptury Gessler trzeba wyłożyć aż 79 złotych. Uwagę zwraca również pasztet z dziczyzny, który u Wachowicz wyceniono na 60 złotych za pół kilograma, podczas gdy u Gessler porcja 400 gramów uszczupli portfel o 98 złotych.

Pełne zestawienie cen wielkanocnego cateringu u obu gwiazd

Dla pełnego obrazu sytuacji przygotowaliśmy szczegółową listę kosztów wybranych dań świątecznych u obu pań.

Propozycje z lokalu Ewy Wachowicz na krakowskim Starym Mieście prezentują się następująco:

parzona biała kiełbasa – 50 zł za 1 kg

tradycyjny bigos zalipiański – 90 zł za 1 kg

jajka gotowane w łupinach cebuli – 4 zł za 1 szt.

pikantny krem chrzanowy – 40 zł za 1 l

wykwintny pasztet z dzikiem – 60 zł za 0,5 kg

klasyczny sernik z lukrem – 180 zł za 1 szt.

domowy sos tatarski – 20 zł za 300 g

śledź podawany w śmietanie – 70 zł za 1 kg

żurek gotowany na wędzonce z grzybami – 40 zł za 1 l.

Z kolei podobna oferta dostępna w delikatesach Magdy Gessler kształtuje się tak:

parzona biała kiełbasa – 86 zł za 1 kg

bigos złoty duszony na winie – 89 zł za 0,9 l

faszerowane jajka – od 7,80 do 8,40 zł za 1 połówkę

pikantny krem chrzanowy – 79 zł za 0,9 l

pasztet przygotowany z dziczyzny i grzybów – 98 zł za 0,4 kg

tradycyjny sernik krakowski – 97 zł za 1 kg

klasyczny sos tatarski – 39 zł za 200 g

śledź sherry z dodatkiem antonówki w śmietanie – 58 zł za porcję

szlachetny żurek na prawdziwkach – 79 zł za 0,9 l.

